Yurtdışından gelenlere hac ibadeti yasaklanabilir

Suudi yetkililerin, Kovid-19 vakalarındaki küresel artış ve yeni varyantların ortaya çıkması sonrası ülke dışından hacı adaylarına hac ziyareti yasağı koymayı değerlendirdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan iki kaynak, tartışmaların sürdüğünü ancak kesin bir karar verilmediğini bildirdi. Ayrıca yalnızca aşılanmış veya Kovid-19'u atlatmış olan yerli hacılara izin verilmesinin ve yaş sınırı getirilmesinin de planladığı aktarıldı. Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanlığı, geçtiğimiz ay da Ramazan ayından itibaren sadece Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıklamıştı. Euronews Türkçe

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