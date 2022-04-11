"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi

11 Nisan 2022, Pazartesi 14:36
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı koymak için Güney Kore'den silah talep etti.

Güney Kore parlamento oturumuna video mesaj gönderen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güney Kore'nin Rusya'dan gelen füzeleri engelleyebilecek tank, gemi gibi teçhizatının olduğunu belirterek Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını istedi.

Zelenskiy, "Ukrayna bu tür silahları elde ettiğinde sadece sivillerin hayatını kurtarmakla kalmayacak. Bu silahlar bir ulusu ayakta tutma fırsatı sunacak ve Rusya'nın saldırılarına karşı koyulmasına yardımcı olacak." dedi.

Güney Kore'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar için teşekkür eden Zelenskiy, yaptırımların Rus saldırılarını durdurmak için yeterli olmadığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ölen insanları umursamadığını söyleyerek Ukrayna'nın bağımsızlığının, kültürünün, dilinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurguladı.

Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı ülkelerle hareket ederek Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı.

AA

Etiketler: Zelenskiy, Güney Kore
Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş, Ukrayna ve Rusya ekonomisini daraltacak

    Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi

    Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

    AB'den 'Rusya'ya yaptırım' açıklaması

    Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,7'ye düştü

    Dünyada Ramazan sevinci

    Adalar'da keşfedildi: 'Konum bilgisinin gizli kalmasını tercih ediyoruz'

    BM: 4,5 milyon mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

    Derbinin galibi Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

    Mimar Sinan dualarla

    Dar gelirli olan vatandaş ne yapsın? - Suda ‘acil tedbir’ çağrısı

    Gazete yasağından ne haber?

    Sarayla ve kanunla adalet olmaz

    Taş ocağı, arıcılığı da bitirdi

    Enerji krizine çözüm: Rüzgâr ve güneş

    Bayram ikramiyeleri artırılmalı

    Yangınların çoğu elektrik tellerinden

    "Türkiye’de Yılın Otomobili"nde 7 finalist belli oldu

    6 parti komisyon kurdu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar için hatırlatma
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât ve geçim soruları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Lezzeti takip etmenin şartları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadelede kim haklı, kim hatalı çıktı?
    Mehmet KARA

    “Para ediyor” da para nerede?
    Cenk ÇALIK

    Nebevi ihtarlar
    Şükrü BULUT

    Küresel zındıka cereyanları ve Bediüzzaman Said Nursî…
    Genel

    Dünyada Ramazan sevinci

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.