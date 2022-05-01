"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zelenskiy: Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesi başladı

01 Mayıs 2022, Pazar 23:47
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Mariupol'daki Azovstal fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna’nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığını belirtti.

Zelenskiy, “Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik ilk grup (Ukrayna’nın) kontrol ettiği bölgeye gidiyor. Onlarla yarın Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimiz şu anda BM temsilcileriyle birlikte tesisteki diğer vatandaşların tahliyesi için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ukraynalı müzakereci ve Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia da savaşın başlamasından bu yana en zor tahliye operasyonunun bugün gerçekleştirildiğini kaydederek, Azovstal’dan tahliye edilenlerin arasında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu aktardı.

Sivillerin Azovstal'dan kısmi tahliyesinin başarılı olduğunu kaydeden Arakhamia, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere 100'den fazla Ukraynalı nihayet güvende." dedi.​​​​​​​

Rusya: Mariupol’de Azovstal fabrikasından 80 sivil tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya Silahlı Kuvvetleri ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin fabrika sahasından sivillerin güvenli tahliyesi için insani koridor açtığı ve "sessizlik rejimi" sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimi sayesinde Mariupol’de Azovstal fabrikası sahasından Ukraynalı milliyetçilerin elinde bulunan kadın ve çocuklar dahil 80 sivili kurtarmak mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.

Serbest kalan sivillerin Bezimennoye yerleşim birimine tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kimselere kalacak yer, gıda ve tıbbi yardım yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Azovstal fabrikasından Rus askerleri tarafından tahliye edilen siviller arasından Kiev yönetiminin kontrol ettiği bölgelere gitmek isteyenlerin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün gündüz ve akşam saatlerinde Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası konutlarında bulunan 25 ve 21 kişilik 2 grup sivilin insani koridoru kullanarak çıkış yaptığını bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 446
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

    Avustralya’da Bayram Sevinci!

    Erdoğan, Putin ile görüşeceğini açıkladı
    📷

    Okuyucularımızla bayramlaştık
    📷

    Dünya bayram etti
    📷

    Yurt genelinde Ramazan Bayramı coşkusu

    Gazetemizde Bayramlaşma

    "Saldırlar esnasında ameliyatlara devam ediyorduk"

    İkinci elde bayram bereketi

    Okuyucularımızın dikkatine

    Zelenskiy: Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesi başladı

    Adıyaman'da zor ve tehlikeli saatler

    Sivasspor, Galatasaray deplasmanından 3 puanla döndü

    Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 7-1 yendi

    "Mutluluğa Kurşun Sıkma"

    Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Adana'dan ebediyete uğurlandı

    Şehit Nurettin Uzun dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Irak Emniyeti: Ayn el-Esed Üssü yakınlarına 2 füze atıldı

    Şehitler dualarla yad ediliyor

    'Herkesin oruç tutması eşsiz bir durum'

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Akaryakıt pompacısı emniyet âmiri
    Genel

    Okuyucularımızın dikkatine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bursa’nın mânevî sultanı
    Cenk ÇALIK

    Üstadın bayramları ve mesajları…
    Ali FERŞADOĞLU

    Ağızlara susturucu takılmışken nasıl bayram yapabilirim ki!?
    Süleyman KÖSMENE

    Ve Ramazan Bayramı...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    İlimdar Kaya

    Bugün İttihad-ı İslam'ın gerçekleşmesi mümkün mü?
    Genel

    Gazetemizde Bayramlaşma
    Genel

    İkinci elde bayram bereketi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.