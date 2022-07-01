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1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Zelenskiy: Putin yalnız silahların dilinden anlıyor

01 Temmuz 2022, Cuma 10:06
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir festivale video konferans yoluyla katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik Avrupa Birliği'nin hazırladığı 7. yaptırım paketine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "4 Gamechager" isimli festivaldeki konuşmasında, Rusya’nın Karadeniz’i kapatması nedeniyle hububatın Ukrayna’dan dışarıya çıkartılamadığını, böylelikle Moskova'nın Afrika ve Asya’yı rehin aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Avrupa’nın kıtlık tehdidine karşı harekete geçmemesi durumunda, bunun ciddi bir göç hareketliliğine yol açacağını, bu yönüyle Rusya'nın Avrupa'yı da rehin aldığını savundu.

Batılı ülkelerden her fırsatta talep ettikleri silahlara da değinen Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor. Bu silahları Rusların almak istedikleri bölgelerde kullanıyoruz." diye konuştu.

Rusya’nın yaptıklarından ötürü hesap vermesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, AB'nin hazırladığı 7. yaptırım paketine Avusturya'nın daha güçlü destek vermesi için çağrıda bulundu.

Zelenskiy, savaşın AB içinde birliğin güçlenmesine yol açtığını, savaş sonrasında ülkesinin de Avrupa ailesine üye bir ülke olacağını sözlerine ekledi.

Festivale katılan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer da Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

AA

Etiketler: Zelenskiy, Putin, silah, dil
Okunma Sayısı: 279
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