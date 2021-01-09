'Zengin devletler yüzünden yoksul ülkeler aşıya ulaşamıyor'

Düşük ve orta gelirli ülkelerin koronavirüs aşısını henüz tedarik edemediğini hatırlatan Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), aşı adaletsizliği hususunda uyarı geldi. Zengin ülkelere çağrıda bulunan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu ülkelerin aşı alımı için daha fazla anlaşma yapmamasını istedi.

Ghebreyesus, "Hiçbir ülkenin ayrıcalığı yoktur. Bazı ülkeler henüz aşıya ulaşamamışken diğerleri kendi vatandaşlarının tamamını aşılamak için sırayı bozmamalı" ifadelerini kullandı.

DSÖ bünyesindeki Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil zengin ve orta gelirli ülkelerin, aşı firmalarıyla ilave ikili anlaşmalar yapmasına tepki gösteren Ghebreyesus, "Bu, potansiyel olarak herkes için aşı fiyatını artırıyor ve en yoksul ve en marjinal ülkelerdeki yüksek riskli kişilerin aşı alamadığı anlamına geliyor." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, bazı şirket ve ülkelerin aşıların tüm tedarik ve teslimat sistemini engelleyen kritik verileri DSÖ'ye sunmadığını vurgulayarak, "Aşı milliyetçiliği hepimizi incitiyor ve kendi kendimizi mahvediyor." dedi.

DSÖ'den yapılan çağrıda, fazladan sipariş edilen aşıların COVAX'a aktarılması talep edildi. Geçen hafta COVAX programı kapsamında, aşıya ulaşmada dış yardıma ihtiyacı olan 92 ülke için gerekli olan 7 milyar dolardan 6 milyon doların toplandığı açıklanmıştı.

DSÖ ayrıca üretici firmalardan dağıtımla ilgili tüm verileri güncel olarak kurumla paylaşmasını istedi.

AB, Pfizer'in yıllık üretiminin yarısını satın aldı

36'sı yüksek, 6'sı orta gelirli olmak üzere 42 ülkede Covid-19 aşılamalarının başladığını aktaran DSÖ başkanı ülke ismi vermedi, ancak Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech ile ortak geliştirdiği aşıdan 300 milyon ilave doz aldığı biliniyor. Reuters'da yer alan habere göre bu rakam firmanın bir yıllık üretiminin yarısına tekabül ediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, İsviçre, ABD ve İsrail gibi gelişmiş ülkeler toplu aşı kampanyalarında başı çekiyor. Nüfusunun neredeyse yüzde 15'ini iki hafta içinde aşılayan İsrail, aşılama çalışmalarında dünyada ilk sırada yer alıyor. Tel Aviv'in bu başarısının arkasında doz başına diğer ülkelerden fazla ücret ödemesi yatıyor.