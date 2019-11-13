Zimbabve'de 200 fil kuraklık nedeniyle öldü

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle son 2 ayda 200'den fazla filin öldüğü açıklandı. Mana Pools ve Hwanga Ulusal Parkı'ndaki yüzlerce fil ve aslanın, ülke tarihinin en büyük kurtarma operasyonuyla sulak alanlara nakledileceği belirtiliyor.

Hwange Ulusal Parkı yakınlarındaki Jutshume köyü sakinleri su ararken kuyuya düşen bir yavru filin görüntülerini paylaştı. Köy halkının fili kurtararak doğaya saldığı ancak hayvanın yukarı çekilirken bacağının kırıldığı belirtiliyor. Botsvana sınırı yakınlarındaki köyün civarında yaşayan hayvanlar Maitenge barajından su içiyorlardı. Ancak baraj 2005'te yıkıldı ve bölge çoraklaştı. Hayvanlar başka bölgelere nakledilecek Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Yaban Hayatını Koruma Dairesi, kuraklık nedeniyle 600 fil, iki aslan sürüsü, bir yaban köpeği sürüsü, 50 bufalo, 40 zürafa ve 2.000 antilobun başka bölgelere nakledileceğini açıkladı. Yetkililer, yeterli yağış olmaması halinde çok sayıda filin ölebileceğini söylüyor. BBC Türkçe

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