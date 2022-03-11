Zirve zafer mi?

Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın dışişleri bakanları düzeyinde görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Dış politika analisti Aydın Sezer’e göre, bu görüşmeden çok fazla şey beklememek gerekiyordu; zira taraflar Antalya’da diplomasi forumu vesilesiyle bir araya gelmeye zaten aylar öncesinden karar vermişlerdi ve her ikisi de “hayır” diyen taraf olmamak için masaya oturdular. Gazete Duvar’ın haberine göre, Sezer şöyle konuştu:

“Arabuluculuk çabaları zafere ulaştı şeklindeki yorumlar anlamsız. Zaten Rusya ve Ukrayna arasında İsrail, Alman ve Azerbaycanlı üst düzey yetkililer uzun zamandır mekik diplomasi yapıyorlardı. Görüşme kanalları açık. Askeri heyetler de ateşkesle ilgili müzakerelerini sürdürüyorlar. Perşembe günü taraflar görüşmeyen taraf olmamak için masa başına oturdular. Ama her şeye rağmen bu üçlü toplantı, Çavuşoğlu ve Türk dış politikasının hanesine artı olarak yazılacak. Lavrov da ilk kez bu kadar geniş bir medya mensubu kitlesi karşısında bir basın konferansı düzenlemiş oldu.”