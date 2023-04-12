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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ramazan ayında yağ yakımı sağlanabilir mi?

Duygu Penekli
12 Nisan 2023, Çarşamba
Diyetisyen Duygu Penekli

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı bizlere bir yandan manevi bir yandan da maddi faydası vardır. Maddi açıdan faydası; vücudumuzun uzun süre açlıkta kendini detoksifiye edici özelliğinin olması ve yeniden toparlanmasını sağlayacak bir dönem olmasıdır.

Ramazanda uzun süre açlıkta vücuttaki var olan karbonhidrat enerji olarak kullanılır ve depo olmuş yağ yakımını sağlayabilir. Bu nedenle Ramazan ayında ya tam olarak kilo artışı sağlanabilir ya da kilo kayıpları gözlemlenebilir. Buradaki önemli nokta; doğru beslenme ve sahurun yapılmasıdır.

İftar olabildiğince hafif geçirilerek yağ yakımını sağlatıp vücudu detoksa sokabiliriz. Bu beslenme biçimine örnek vermek istiyorum.

İftar: 1 su bardağı ılık su ile oruç açılır.

1 kase çorba ve yanında bir avuç içi kadar büyüklüğü kadar pide tüketilebilir. Özellikle pide ya da ekmek tüketimini çorba ile sağlamak doygunluğun daha da artmasını sağlattırır. Ana yemek ile fazla tüketimin önüne geçilir. Çorba tüketiminden sonra en az 10, 15 dakika ara verilmelidir. Bu ara verilmesindeki amaç ise su ve çorbayla yeterince doyulduğunu hissetmek, anlamak ve ana öğünün fazla yenilmesini engellemektir. 

Ramazan boyunca akşam yemeklerinde olabildiğince kıyma, kuşbaşı, küçük parça tavuk etlerinden ve bol sebze ile yapılan yemeklerin tüketimi protein gereksinimini sağlar ve uzun süre tokluğu arttırır. Tabi ki sofralarımızın olmazsa olmaz haline gelen mevsim salatalarımız ve 1 kase yoğurt eşlik etmelidir.

Ramazan boyunca içilmesi gereken su miktarı kişiden kişiye farklılık gösterirken ortalama olarak 2-2,5 litre su içilmesini tavsiye edebiliriz. Uzun sure susuzluk sebebiyle kabızlık problemleriyle karşılaşmaktayız. Komposto, meyve suları ya da hoşaf gibi şeker oranı yüksek olan içeceklerden haftada 2 kez tüketilmesinde herhangi bir mahsuru yoktur. Daha çok ayran, yoğurt, kefir şeklinde tüketimi önemlidir.

En önemli konu ise sahur yapmadan kilo kaybının artacağının düşünülmesidir. Ama maalesef verilen kiloların büyük çoğunluğu ilk önce kas ve su kaybıdır. Aynı zamanda metabolizma hızının düşmesiyle de yağ yakımı kadar yüksek enerji gerektiren bir olayında oluşması engellenebilir. Bu nedenle yağ yakımı sağlayarak kilo kaybı gerçekleştirilecekse metabolizma hızınızı asla düşürmeyin ve olabildiğince metabolizma hızını arttırmayı sağlayan besinleri menüye dahil edilmelidir. Yumurta, peynir, süt, yoğurt bunlardan oluşan sahur tabakları hem uzun süre tok tutar hem de proteinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden faydalanıp gün boyu enerjinizin yüksek kalmasını ve dinç olmanızı sağlar.

Ramazan ayında kilo vermek gibi bir planımız var ise kısaca;

1) Sıcak karbonhidrat tüketmeyin. (ekmek-pilav-patates-karnabahar vs.)

2) Suyunuzu tam içmeye çalışın

3) İftardan iki saat sonra 30 ya da 45 dakika tempolu yürüyüş yapın.

4) Sahuru ihmal etmeyin.

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