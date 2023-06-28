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28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Aşırı et tüketimine dikkat

Duygu Penekli
28 Haziran 2023, Çarşamba
Bayramlar tüm aile bireylerimizi bir araya getiren ve mutluluklarımızı sofralardaki lezzetlerle taçlandıran güzel ve değerli günlerdir.

 

Kurban bayramını huzurla, sağlıkla ve sıhhatle geçirmeniz için beslenme açısından birkaç maddeye dikkat edilmelidir.

1)Et tüketimi!

Kırmızı et kaliteli hayvansal protein olup; demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ve B grubu vitaminleri açısından değerlidir. Ayrıca vücudumuz için çok gerekli olsa da, etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Bu nedenle tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir.

Ayrıca etleri bekleterek tüketmek de çok önemlidir. Bayram günü kesilen hayvan eti, genellikle bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Hayvan kesildikten sonra kaslarda oluşan ‘rigor mortis‘ (ölüm sertliği) sindirime uygun değildir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk sebebidir. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları yaşayan bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir.

2)İkinci protein kaynağı!

Et tüketimi esnasında ekstra farklı protein tüketimi olmamalıdır. Örneğin yumurta, süt, yoğurt, peynir veya kuru baklagil gibi farklı protein kaynakları tüketilmemelidir. Farklı protein kaynağı yerine 5 yk tüketilen kavurma etini bol limonlu yeşil sebzelerden yapılmış salata ile birlikte tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Barsaklar ette bulunan demiri C vitamini vasıtası ile vücuda alır ve biyoyararlılığını arttırmış olur. Ayrıca barsaklarımıza ekstra yük bindirmemiş oluruz.

3)Tatlı tüketimi!

Tatlı tüketimi derken çoğu kişide akan sular duruyor. Şu unutulmamalıdır ki: tatlı tüketir tüketmez vücutta yüksek miktarda insülin salgılanmaya başlar ve aşırı tatlı tüketimi gerçekleştiğinde hızlı dalgalanan kan şekeri sebebiyle yağ metabolizmasında anabolik artışlar gözlenir. Bu sebeple bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlıları dikkatli tüketmek sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ziyarette tatlı tüketilmemelidir Aşırı tatlı tüketimine bağlı olarak vücutta ödem artışı ve devamında gastrointestinal ve hormonal hastalıklar görülebilmektedir. O yüzden tatlı tüketimimize dikkat etmeliyiz.

4)Su tüketimi!

Bu sene kurban bayramı yaz sıcaklarına denk geldiğinden dolayı sıvı tüketiminin önemi oldukça artmaktadır. Ayrıca yeterli su tüketimi sindirime de yardımcı olacağı ve tokluğu artıracağı için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Su tüketimi ise günlük ortalama 3-3.5 lt olmalıdır.

Bu mübarek günlerde sevdiklerimizle birlikte aşırıya kaçmadan dengeli bir beslenme ile birlikte sağlığımızı riske atmadan bayramımızı idrak etmeliyiz. Tüm islam aleminde mutlu, huzurlu, sağlıklı ve sıhhatli bir kurban bayramının nasip ve müyesser olmasını cenab-ı haktan niyaz ederim. Bayramınız mübarek olsun. Sağlıcakla…

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