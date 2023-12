Bağışıklık arttırıcı hastalık koruyucu beslenme tedavisi

Soğuk havaların kendini gösterdiği bu mevsime yavaştan girerken acaba bizler vücudumuzu hastalıklara karşı hazırlıyor muyuz?

Unutulmamalı ki doğru ve sağlıklı beslenme bir bilimdir ve bu bilimi sağlığımızı olumlu yönde etkileyecek şekilde öğrenmeliyiz. Bu anlamda bağışıklığımız için neler yapmalı bunlara değinmemiz gerekir.

Bağışıklık, sağlığın korunması ve yaşamın devamı için en önemli sistemimizdir. Bağışıklık sistemimiz vücut için zararlı olan canlı veya cansız maddeleri tanıma, gerektiğinde ortadan kaldırma ve tekrar vücuda sokmama gibi faaliyetler sürdürerek sağlığın korunmasını ve yaşam kalitesinin devamını sağlar. Sağlığımızın korunması ise hastalık oluşumunun önüne geçmek ile başarılabilir. Bağışıklığın güçlü olması, genel iyilik halinin devam ettirilmesi açısından oldukça önem arz eder. Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi bir yandan vücutta hastalık oluşturma potansiyeline sahip zararlı virüs ve bakterilere karşı mücadele ederken bir yandan da yara iyileşmesi, inflamasyon (iltihaplanma) yanıtının oluşturulması ve uzun süreli inflamasyonun durdurulması gibi diğer işlevlere de sahiptir. Böylece güçlü bağışıklık sistemi sayesinde hastalıkla geçen süre de azalmış olacaktır. Örneğin güçlü bağışıklığı olan bir birey 4-5 günde soğuk algınlığını atlatabilirken, zayıf bağışıklık sahibi bireyler soğuk algınlığını 7-8 hatta 10 günde atlatabilecektir.

Peki, kış mevsimine doğru ilerlediğimiz bu günlerde bağışıklık gücümüzü arttıracak beslenme ve/veya besinlerin neler olduğuna bir bakalım;

1) İlk olarak hepimizin tahmin edeceği şekilde C vitamininden zengin turunçgillerden greyfurt, portakal, mandalina, limon gibi meyveler. Bu süreçte salatalarımızda özellikle limon kullanımını artırma yoluna gidebiliriz. Bu meyvelerin suyunu sıkmak ani şeker ve insülin seviyesinde dalgalanmalar yapabileceğinden meyve şeklinde posalı olarak tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır.

2) Et ve et ürünleri tüketimini özellikle kırmızı et, omega 3 kaynağı balıketi, tavuk eti protein içeriği yüksek olduğundan bağışıklık hücrelerinin üretimi ve dahi yenilenmesini hızlandıracaktır. Ayrıca kırmızı et demir eksikliğinin önüne geçeceğinden metabolizmanın direncini ve sağlığını ekstra artıracak böylece bağışıklık sistemine destek olacaktır. Et ürünlerinden özellikle şarküteri ürünlerinden uzak durmak daha sağlıklı olacaktır.

3) Yeşil yapraklı sebzeler içerisinden; ıspanak, lahana, tere, roka, pazı, maydanoz, dereotu, semizotu gibi lif değeri yüksek sebzeler barsak motilitesini düzenleyeceğinden bağışıklık sistemi üzerine destekleyici olacaktır. Bozulmuş motilite faydalı bakterilerin kaybına yol açacağı için zararlı patojenlerin barsaklardan vücuda alınmasını kolaylaştıracaktır. Lifli besinler bunun önüne geçerek hem barsak sağlığını hem de bağışıklık sistemine ekstra yük bindirmemesi açısından faydalıdır.

4) Süt ve süt ürünleri de yüksek kalsiyum ve d vitamini içeriğinden dolayı bağışıklığımızı güçlendirici katkıları vardır. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz protein konusunda da zengin oldukları için ve ayrıca yoğurt ve kefir gibi ürünler barsak bakteri florasına ekstra katkı sağladıkları için bağışıklığımızı güçlendireceklerdir.

5) Kırmızı meyveler olarak bahsedebileceğimiz; böğürtlen, ahududu, yabanmersini, karadut, altın çilek gibi meyveler de içerdiği yüksek antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

6) Baharatlar olarak da zencefil, zerdeçal, kimyon, yenibahar, karabiber gibi baharatlar da bağışıklığımızı güçlendirici etkileri mevcuttur.

Görüldüğü üzere bu mevsimlerde sağlıklı kalabilmek için evimizde bulunduracağımız faydalı besinlerle ve ufak dokunuşlarla daha kaliteli bir yaşam sürebiliriz. Sağlıklı zihin sağlıklı bedende bulunur düsturu ile güçlü bağışıklığımız sayesinde hem okul, hem iş, hem de sosyal yaşantımızda daha verimli olabiliriz.

Diyetisyen Duygu Penekli