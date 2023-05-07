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7 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Sağlıklı yaşamak tiroitleri korumakla geçer

Duygu Penekli
07 Mayıs 2023, Pazar
Boyundaki tiroit bezi tarafından salgılanan iki türlü tiroit hormonu vardır.

T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) hormonlarının en önemli görevi vücutta harcanan kaloriyi ayarlamak ve enerji üretimini sağlamaktır. Vücudun ısısını ayarlar.

Yanı metabolizmanın kumandanıdır. Kilo kaybını istiyorsak trioitlerimizi dikkate almamız gerekir. Eğer aşırı yavaş ya da yüksek çalışılma durumu saptanırsa metabolizmasal değişikler fazlaca kendını göstermektedir.

Beslenme açısından baktığımızda yapılan çalışmalarda da kesin kıstas alınması gereken beslenme tarzı benimsenmemiştir. Kimi çalışma glutensiz beslenmeyi öne atarken kimi beslenme biçimi ile de karbonhıdrat tuketımını azaltarak bunu sağlanmasının daha yararlı olacağını savunmuştur.

Metabolizma açısından ve kılo kaybını zorlaştıran tiroit hastalıklardan; hipotroid medikal tedavi olarak tiroit hormonu benzeri ilaç verilir ve tiroide dışarıdan müdahil olması sağlanır. Bireyde yüksek kilo oldukça ve bu kiloda artışa doğru ilerledikçe de ilaç tüketimi de artmaktadır.

Hipotroidiniz var ise birinci kuralınız kilo kaybınızı metabolizmanızın yorulmasını engelleyecek şekilde olmasını engellemektir. Zaten tiroit bundan dolayıda harabiyet durumundadır. Bunu da beslenme olarak sağlarken 4 kural ıle kalemleştirebiliriz.

1. Makro ögeleri dediğimiz karbonhidrat, protein, yağ grubunu tam dengeli alınması şarttır. Çünkü fazla karbonhidrat tüketimi kilo artışını sağlarken fazla protein tüketiminde de metabolizma enerji kaynağı için şeker üreteceği yollara başvurur bu nedenle tekrardan kilo artışına sebebiyet verebilir.

2. Metabolizma hızınızı arttıracağınız çeşitlendirmeler yapmalısınız. Su tüketimi metabolizma hızınızı %20-30 arttırırken düzenli fiziksel aktivite bunu iki katına çıkarmaktadır.

3. Metabolizma hızını arttıracak diğer bir yöntem uyku kalitenizin tam sağlıklı olması gerekir. Hem büyüme hormonunun salgıladığı hemde yağ oksidasyonun gerçekleşeceği 02.00-04.00 saatleri arasında Leptin hormonunundan faydalanılmalıdır. Bu saatlerde büyüme hormonu pik yapmaktadır.

4. Gastrointestinal hastalıklarımız yoksa baharatların gücünden faydalanabiliriz.

Lahanagiller guartjenik içeriği yüksek olan sebze grubu olduğu için yüksek oranda tüketimi tiroiti baskılamaktadır. Bu nedenle tüketim, sınırlandırılmalıdır.

Diyetisyen Duygu Penekli

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