15 öğrenciden biri yabancı uyruklu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülkemizde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısının 998 bin 567 olduğunu açıkladı.

Sadece bu yıl kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısı 190 bine yaklaştı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısının 188.960 olduğunu açıklayan Tekin, bu yıl kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerden 163.073’ünün Suriye uyruklu, 7.197’sinin ise Afganistan uyruklu öğrenciler olduğunu belirtti. Tekin, “2023-2024 eğitim-öğretim yılında anaokulu kademesinde 64.232, ilkokul kademesinde 432.754, ortaokul kademesinde 349.111, lise kademesinde 152.470 olmak üzere toplam 998.567 yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır” açıklamasında bulundu. Önerge sahibi Gürer, ülkemizde yabancı uyruklu öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığına işaret ederek, açık öğretim liseleri ayrı tutulduğunda ve ülkemizde 15 milyon civarında öğrenci olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde her 15 öğrenciden birinin yabancı uyruklu öğrenciler olduğuna dikkat çekti. Ankara - Adnan Solmaz

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