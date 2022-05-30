393 hâfız, icazetle taçlandı

Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu tarafından Arnavutköy’de yoğun katılımlı bir icazet töreni düzenlendi. Törende tam 393 hÂfız, icazet aldı.

Yaklaşık 60 yıldır adeta “Hafız Fabrikası” gibi hizmet veren Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu, pandeminin zorlu koşullarına rağmen tam 393 hafızı mezun etti. Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii’nde düzenlenen devasa törende hafızlar, icazetnamelerini hocalarının elinden teslim aldı. Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın riyasetinde icazetlerini ve hediyelerini alan öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı. Dünya ve Türkiye çapında derece yapmış Kurra Hafızların Kuran tilavetleriyle başlayalan törene; Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Başkanı Mahmut Türk, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Fatih Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, İstanbul Müftüsü ve İstanbul ve Kocaeli İl Müftü Yardımcıları, İstanbul Vali Yardımcısı, Arnavutköy ve Bayrampaşa ilçe Müftüleri, Yeşil Camii Kuran Kursu yöneticileri ve mütevelli heyeti, Kur’an kursu hocaları, din görevlileri, hafızlığına devam eden öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Rabbim hepimize nasip etsin

393 hafızın yetişmesinde emeği geçenlere, hocalara, velilere ve hayır sahiplerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bayrampaşa Yeşil Camii Dernek Başkanı Bahattin Ustaosmanoğlu, “Yeşil Camii olarak son 7 yıldır pandemi ve çeşitli sebepler nedeniyle icazetimizi yapamamıştık. Çok şükür ki bugün yoğun bir katılımla gerçekleştirebiliyoruz” dedi. İcazetini alan öğrencilerden Hafız Bekir Akar, “Hafızlığımın manevi manada çok faydasını gördüm. Hafızlığın, günlük yaşantıma olan faydasının dışında hafızama da oldukça katkısı oldu. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere mutlaka hafızlığı tavsiye ederim. Çünkü Efendimizin hadislerinde de bu işin ne kadar mühim olduğunun altı çiziliyor. Ezberin ötesinde Kuran’ı Kerim’i hayatımıza da tatbik edebildiğimizde o zaman insan, çok daha huzurlu bir kimseye dönüşüyor. Rabb’im hepimize bunu nasip etsin.”

Eller semada

Halihazırda imam olarak görev yapan Yeşil Camii öğrencilerinden Hafız Mustafa Erol da “Hocalarımızın bize verdiği güzel eğitim ve güzel ahlak sayesinde girdiğim sınavlarda başarılı oldum. Burada çok güzel bir icazet merasimi yaşadık, unutamayacağımız dakikalara şahit olduk” diye konuştu. Kursun kurucu hocalarından merhum Abdullah Ustaosmanoğlu adına düzenlenen icazet töreni, Mustafa Demirkan’ın duasıyla son buldu.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL