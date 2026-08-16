Bu gemide yolcuyuz

Renkli Düşünceler

Uzayın akıl almaz derinliklerinde gezinen bir geminin misafiriyiz. Âlemde bir zerre hükmünde olan ve dünya adı verilen bu gemi, ahiret memleketine yolcu taşıyor.

Dünyayı bu âlemde büyük bir düzen içinde gezdiren kudret, onda sanatının en ince güzelliklerini sergilerken, bizleri de bu güzellikleri görmeye ve onların Sanatkâr’ını bulmaya davet ediyor.

Kâinat içinde insan, etrafa bomboş gözlerle bakmamalı. Baktığı yerdeki inceliğin, hikmetin ve sanatın da farkına varmalı, detaya inip, İlâhî mesajı yakalamalıdır.

Gökyüzünde parlayan yıldızlardan yeryüzündeki küçücük bir çiçeğe, yağmur damlasından bir kelebeğin kanadına kadar her şey bize bir şeyler anlatıyor. Hiçbir şey başıboş ve anlamsız değil. Her varlık, kendisine verilen vazifeyi yerine getirirken büyük bir kitabın satırları gibi okunmayı bekliyor. İnsan da bu kitabın en dikkat çekici sayfalarından biridir. Kendisine verilen akıl, kalp ve vicdan sayesinde gördüklerinin ötesini düşünür. “Bütün bunlar nasıl oluyor, kim tarafından yaratılıyor ve bana ne söylüyor?” diye sorar.

Öyleyse arkadaşım gel, bu geminin penceresinden etrafımıza daha dikkatli bakalım. Gördüğümüz her güzellikte Allah’ın isimlerini okumaya, her nimette O’nun rahmetini görmeye ve her sanat eserinde kudretini fark etmeye çalışalım.