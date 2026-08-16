Kendi içeceğini kendin yap

Faaliyet Köşesi

Sıcak yaz günlerinde kendi hazırladığın mis gibi bir limonataya ne dersin? Hem çok kolay hem de nefis. Haydi o zaman mutfağa. Kendi içeceğini kendin hazırla. Malzemeler: • 2 limon • 5 yemek kaşığı şeker • 4 su bardağı soğuk su • Birkaç yaprak nane • Buz

HAZIRLANIŞI: Limonları ikiye kes ve suyunu sık. Limon suyunu bir sürahiye al. Şekeri ekleyip şeker eriyene kadar karıştır. Soğuk suyu ilave edip güzelce tekrar karıştır. Birkaç buz ve nane yaprağı ekle. İşte limonatan hazır. Afiyet olsun. Not: Limonları keserken ve sıkarken bir büyüğünden yardım istemeyi unutma.

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