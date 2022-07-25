"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Ahde Vefa Platformu gönüllü tercih danışmanlığı veriyor

25 Temmuz 2022, Pazartesi 17:00
Lise öğrencilerinin girdiği 2022-2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, tercih ekranlarının da açılması beklenirken; Ahde Vefa Platformu’ndan gönüllü olarak, tercih danışmanlığı verileceği bildirildi!

Üniversite tercihi yapacak gençlere gönüllü olarak, danışmanlık ve rehberlik desteği vereceklerini açıklayan Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan ve Siyasi Danışman ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, lise mezunu öğrencilerin talepleri doğrultusunda farkındalık kazanabilmeleri adına yapacakları tercihler konusunda; geleceklerini teminat altına almayı amaçlayan, eğitim hayatlarının en önemli alanı olan üniversiteye yerleşme kapsamında, doğru yönlendirme ile olumlu ve başarılı bir seçim yapmaları için destek verilecek.

“Üniversiteye Yerleşecek Öğrencilerimize Tercih Yapma Desteği Vereceğiz”

Platform Başkanı Nuran Kırlak verilen destek projesine ilişkin ”2022-2023 yılı dönemi üniversiteye yerleşecek öğrencilerin, tercih işlemlerinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla gönüllü tercih danışmanlığına ilişkin, iş ve işlemlerin yapılabilmesine destek amaçlı ücretsiz olarak, gönüllü tercih danışmanlığını vereceğiz. Bu hizmetten özellikle de engelli ve evinden çıkamayan öğrencilerimiz de faydanalanacak.” dedi.

“Tercih Döneminde İzinli Olan Eğitimcilerin Boşluğunu Dolduracağız”

Siyasi Danışman ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş konuyla ilgili olarak “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması sonrası, öğrencilerimizin tüm dikkatleri tercih ekranlarına kilitlendi. İlgili ekranların açıklanmasının ardından da öğrencilerimiz büyük bir heyecanla tercihlerini yapacaktır. Bu kapsamda, tercih dönemleri genelde Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelmesi nedeniyle, bilindiği üzere bu aylar da kurum öğretmenlerinin kanunen izinli olduğu malumunuzdur. Bu sebeple gönüllü olarak Ahde Vefa Platformu da söz konusu bu boşluğu doldurmaya, destek amaçlı gönüllü tercih danışmanlığı görevini üstlenmiştir.” vurgusunda bulundu..

“Talepler Doğrultusunda Doğru Tercihler ile Yol Göstereceğiz”

Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan da ”Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında tercih ekranlarının açılacağı andan itibaren vereceğimiz online gönüllü tercih danışmanlığı hizmeti, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde öğrencilere ve ailelerine, öğrenim tercihi durumlarını düzenleme, öğretim kurumlarındaki iletişim talepleri doğrultusunda ve farkındalık kazanabilmeleri adına yapacakları tercihler konusunda, yol göstermeyi hedeflemekteyiz. Bizlere ulaşmak isteyen üniversite öğrencisi adayları: 05322085444-05365804018-05055388196 numaralı GSM hatlarının Whatsapp uygulaması üzerinden, canlı bağlantı ile 11.00-22.00 saat dilimlerinde ulaşabilir ve ücretsiz tercih desteği alabilirler.” diyerek sözlerini noktaladı.

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek kiralar göç ettiriyor

    Macaristan'da 128 yılın en sıcak günü yaşandı

    İklim göçü artacak

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek

    Ayasofya’ya ziyaretçi akını

    Kanada'daki silahlı saldırıda ''birçok'' kişi öldü

    İllere göre ortak liste

    Davutoğlu: İktidarın 6’lı masasında kimler var?

    Aydın - Söke'de son durum?

    Yüzde 72: Geçim şartlarım kötüleşti

    Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor

    Dolarlar, faiz için gelen yabancıya satıldı

    Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

    Simitçi tezgahına tabela koydu

    Rusya: Odessa'yı biz vurduk

    Maymun çiçeği aşısına onay

    Trabzonlu genç: 'Artık ailemden para istemekten utanıyorum'

    Herkes değişim istiyor

    Manisa - Akhisar'daki yangın kontrol altına alındı

    Afganistan'daki seller sebebiyle ölü sayısı 23'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yüksek kiralar göç ettiriyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Engellenen rapor ve ötesi
    Ahmet BATTAL

    Kızımız hanım da …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım: Bütün insanlık haklarım sararıp soldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Susmak da tesirlidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin hayatında çelişki yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.