Ahde Vefa Platformu gönüllü tercih danışmanlığı veriyor

Lise öğrencilerinin girdiği 2022-2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, tercih ekranlarının da açılması beklenirken; Ahde Vefa Platformu’ndan gönüllü olarak, tercih danışmanlığı verileceği bildirildi!

Üniversite tercihi yapacak gençlere gönüllü olarak, danışmanlık ve rehberlik desteği vereceklerini açıklayan Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan ve Siyasi Danışman ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, lise mezunu öğrencilerin talepleri doğrultusunda farkındalık kazanabilmeleri adına yapacakları tercihler konusunda; geleceklerini teminat altına almayı amaçlayan, eğitim hayatlarının en önemli alanı olan üniversiteye yerleşme kapsamında, doğru yönlendirme ile olumlu ve başarılı bir seçim yapmaları için destek verilecek.

“Üniversiteye Yerleşecek Öğrencilerimize Tercih Yapma Desteği Vereceğiz”

Platform Başkanı Nuran Kırlak verilen destek projesine ilişkin ”2022-2023 yılı dönemi üniversiteye yerleşecek öğrencilerin, tercih işlemlerinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla gönüllü tercih danışmanlığına ilişkin, iş ve işlemlerin yapılabilmesine destek amaçlı ücretsiz olarak, gönüllü tercih danışmanlığını vereceğiz. Bu hizmetten özellikle de engelli ve evinden çıkamayan öğrencilerimiz de faydanalanacak.” dedi.

“Tercih Döneminde İzinli Olan Eğitimcilerin Boşluğunu Dolduracağız”

Siyasi Danışman ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş konuyla ilgili olarak “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması sonrası, öğrencilerimizin tüm dikkatleri tercih ekranlarına kilitlendi. İlgili ekranların açıklanmasının ardından da öğrencilerimiz büyük bir heyecanla tercihlerini yapacaktır. Bu kapsamda, tercih dönemleri genelde Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelmesi nedeniyle, bilindiği üzere bu aylar da kurum öğretmenlerinin kanunen izinli olduğu malumunuzdur. Bu sebeple gönüllü olarak Ahde Vefa Platformu da söz konusu bu boşluğu doldurmaya, destek amaçlı gönüllü tercih danışmanlığı görevini üstlenmiştir.” vurgusunda bulundu..

“Talepler Doğrultusunda Doğru Tercihler ile Yol Göstereceğiz”

Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan da ”Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında tercih ekranlarının açılacağı andan itibaren vereceğimiz online gönüllü tercih danışmanlığı hizmeti, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde öğrencilere ve ailelerine, öğrenim tercihi durumlarını düzenleme, öğretim kurumlarındaki iletişim talepleri doğrultusunda ve farkındalık kazanabilmeleri adına yapacakları tercihler konusunda, yol göstermeyi hedeflemekteyiz. Bizlere ulaşmak isteyen üniversite öğrencisi adayları: 05322085444-05365804018-05055388196 numaralı GSM hatlarının Whatsapp uygulaması üzerinden, canlı bağlantı ile 11.00-22.00 saat dilimlerinde ulaşabilir ve ücretsiz tercih desteği alabilirler.” diyerek sözlerini noktaladı.