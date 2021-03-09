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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

Akademisyen alımlarında kişiye özel ilana son verme adımı

09 Mart 2021, Salı 12:21
Üniversitelerde öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak, ayrıca ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyecek.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile 12 Haziran 2018 tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin "genel şartları" düzenleyen maddesine, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." fıkrası eklendi.

Buna göre, üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak, ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek.

YÖK, bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olmuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdikleri YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'nin tanıtım toplantısında, bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduklarını ve bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Saraç, bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde yaptıkları düzenlemenin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız bu çalışma neticesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim."

AA

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