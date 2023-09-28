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29 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Anaokullarına yemek 2026’ya ertelendi

28 Eylül 2023, Perşembe 23:55
AKP’nin seçim vaadi olarak sunduğu anaokullarına ücretsiz bir öğün yemek uygulaması 14 Eylül 2026 tarihine ertelendi. Karar Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

Karara göre ‘Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’de geçici birinci fıkra değiştirildi. Birinci fıkraya göre okullarda 11 Eylül 2023’te ücretsiz bir öğün verilmesi yer alıyordu. Yaklaşık 5 milyon öğrencinin yararlanmasının öngörüldüğü ve hazırlıkların yapıldığı ücretsiz bir öğün yemek uygulaması üç yıl daha ertelendi. Artı Gerçek’in ulaştığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün onayıyla 81 ile gönderilen resmi yazıda, yönetmelik değişikliği yapılmıştı. Değişikliğe göre yalnızca 6 Şubat Maraş depremlerinden etkilenen 11 kentte anaokulu öğrencilerine yemek verileceği ifade edilmişti.

Haber Merkezi

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