Ankara’da YKS’ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Ankara’da, hafta sonu yapılacak YKS’ye girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak.

EGO Genel Müdürlüğü, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek. YKS’ye katılacak öğrenciler, EGO’ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Haber Merkezi

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