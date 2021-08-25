Atanamayan öğretmenler: Önümüzü göremiyoruz

Atama bekleyen öğretmenler 40 bin atama talebiyle, “Öğretmenler olarak hala bizler için somut bir adım atıldığını göremiyoruz. Bu yüzden ek atama bekleyen öğretmenler olarak önümüzü göremiyoruz” dediler.

Şubat ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilâveten 40 bin atama daha yapılmasını isteyen öğretmenler Ankara Ulus’ta basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok şehrinden otobüslerle gelen öğretmenler, “Emek, fedakârlık, puan, sıralama var, hakkımız olan atama yok” pankartını açtı. Atanamayan öğretmenler sık sık “susma haykır, 40 bin haktır”, “okuduk okuduk okutamadık” sloganlarını attı. Artıgerçek’deki habere göre öğretmenler adına basın açıklamasını yapan atanamayan müzik öğretmeni Ayhan Özer, konuşmasına ataması yapılmayan 500 bin öğretmeni selâmlayarak başladı. Özer, 2017 yılında yapılan 25 bin atamadan sonra, sayının yetersizliği sebebiyle KPSS puanlarının geçerlilik süresinin iki yıla çıkarıldığını belirtti.

‘HER GEÇEN GÜN MAĞDURİYET YAŞANIYOR’

Yapılan değişikliğin karma alıma sebep olduğunu ve ortaya çıkan uygulamanın her geçen gün mağduriyetin yaşandığını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden, 2020 KPSS puanlarının geçerliliği sona erdikten sonra, karma alımın uygulamadan kaldırılacağı açıklanmıştır. Bu durumda karma alım yapılan yıllarda sınava giren öğretmenler; 2017 puanlarıyla üç atamaya dâhil olarak 65 bin alım için, 2018 puanlarıyla dört atamaya dâhil olarak 80 bin alım için, 2019 puanlarıyla üç atamaya dâhil olarak 60 bin alım için tercih yapma hakkına sahip oldu. 2020 KPSS’de yüksek puan alarak branşlarımızda iyi derece alan bizler ise, 2017’de yapılan atamadan daha düşük bir sayı olan 20 bin atama açıklamasıyla mağdur olduk” Özer, Millî Eğitim Eski Bakanı Ziya Selçuk’un 40 bin üzeri atama için çalışıldığına dair “Elimizden geleni yapacağız” sözlerini hatırlatarak, “Bu sözlerin ardından ekonominin yüzde 7 büyüdüğünü açıklaması ve bunun üzerine yabancı ülkelere yapılan yardım ve kredilere rağmen 40 bin ek atama bekleyen öğretmenler olarak hâlâ bizler için somut bir adım atıldığını göremiyoruz. Bu yüzden ek atama bekleyen öğretmenler olarak önümüzü göremiyoruz” dedi.

17 YILIN EN DÜŞÜK ATAMA SAYISI

Özer, her sene değişen sıralama kriteri ve kontenjan anlayışı sebebiyle geçmiş yıllara göre atanabilecek sıralamaya sahip öğretmenlerin bu yıl atama sayısının yetersiz olmasından kaynaklı kontenjan dışı kaldığını söyledi. Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “Var olan açıklar 69 bin ücretli öğretmenle giderilmektedir. Ücretli öğretmenlerin sadece 28 bini Eğitim Fakültesi mezunuyken, 33 bini lisans, 8 bini ön lisans mezunudur. Ücretli öğretmenlik başlı başına vahim bir durumdur. Kendi mesleği dışında markette, tekstilde, inşaatta, tarlada ve birçok farklı meslekte geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalan binlerce ‘gerçek’ öğretmen görev beklerken; o öğretmenlerin yerine öğretmenlikle alâkası olmayan bölümlerden mezun olan kişilerin, ücretli öğretmen adı altında çalıştırılması, olayın vahametini daha da arttırmaktadır. Öğretmenler işsiz, öğrenciler öğretmensiz kaldıkça Türkiye geleceksiz kalacaktır.” “Mevcut iktidarın son 17 yılda yaptığı en düşük atama sayısı ile karşı karşıyayız” diyen Özer, mağduriyetin ek 40 bin atama ile çözülmesini istediklerini belirtti.