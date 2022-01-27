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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

27 Ocak 2022, Perşembe 14:23
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edileceğini söyledi. Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin de TBMM'de görüşülmeye başlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Özer, 6 Ağustos'tan itibaren söylediği 3 önemli konuyu hatırlatarak, "Okulların yüz yüze açık kalması için Kovid-19 salgınının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yoktur' demiştim. Sonrasında okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğuna değindim. Giderek tonu artırarak da okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmadığını, milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım. 6 Eylül'de başladığımız birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan, haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Okullarını özleyen öğrencilerin bu sürecin başarılı yürütülmesinde çok büyük katkı sağladığını belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:

"O çocuklarımız maske, mesafe, hijyene inanılmaz şekilde, beklentilerimizin çok ötesinde riayet etti. Çocuklarımızın okul ortamı, arkadaşları ve öğretmenlerini ne kadar özlediğini gösterdi. Elbette bu sürecin kahramanları her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizdi. Öğretmenlerimiz yaklaşık 5 ay maskeyle ders anlattı. Aşılanma oranlarında sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil, tüm gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin üzerinde aşılanma oranına sahip. Öğretmenleri maskeyle, büyük zorluklarla eğitimi sürdürme kararlılığından ve aşılanmayla hem kendi sağlıklarını hem de okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki umut ve güvenirliği artırarak toplumda örnek teşkil ettikleri için kutluyorum."

"İkinci dönem yüz yüze eğitim devam edecek"

İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söyledi:

"Bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız."

Etiketler: Bakan Özer, yüz yüze eğitim
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