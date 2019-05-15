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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bakan Selçuk açıkladı: Okullara 2 yeni ara tatil geliyor

15 Mayıs 2019, Çarşamba 11:17
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı.

Selçuk, "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek." dedi.

"Öğretmenler görevlerine devam edecek"

Selçuk, şöyle devam etti:

"20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek."

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

AA

Etiketler: meb, okul, tatil
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  • şerif

    15.5.2019 18:06:07

    Bakan Selçuktan beklenti çok yüksek oldu. Ona verilen avans çok yüksek oldu. Ama Dağ fare doğurdu. SIFIR, SIFIR elde var SIFIR. Türkiye zaman kaybediyor, enerji kaybediyor, NESİLLER Kayboluyor. Parası olanlar özel ve Tüzel okullarda çocuklarını okutuyor. Çoğunluk ise Amele yetiştiriyor.

  • Ceylan

    15.5.2019 16:38:25

    Bu uygulamanın amacına ulaşması için öncelikli sorunların halledilmesi gerek. Ayrıca bu tatillerden önceki haftalarda da şubat tatili ve yaz tatili öncesi gibi çocukların rehavete kapılabileceğini düşünüyorum.

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