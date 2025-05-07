Kemâlâtın en güzel hali: Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam

İSTANBUL YENİ ASYA HANIM OKURLARININ DÜZENLEDİĞİ "İNSANIN KEMÂLÂT YOLCULUĞU" SEMİNERLER DİZİSİNİN BEŞİNCİSİNDE, İNSANIN AHSEN-İ TAKVİM ÜZERE YARATILIŞI VE BUNA EN PARLAK AYNA OLAN PEYGAMBER EFENDİMİZ (ASM) ANLATILDI.

MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Seminerler dizisi boyunca insanın ruhlar âleminde başlayıp, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve ahirete uzanan yolculuğu kapsamlı masa çalışmaları ile ele alınıyor. Aylık olarak düzenlenen seminerlerin beşincisinde insanın en güzel hâlde yaratılmış olması ve bunun en yüksek tecellîsi, kemâlâtta zirve olan Peygamber Efendimiz (asm) merkeze alındı.

Süleymaniye’deki Yeni Asya Vakfında gerçekleşen programda üç konuşmacı yer aldı. "Ahsen-i takvim ve mahiyeti" konusunu Serpil Öğüt, "Ahsen-i takvim ve ubudiyet ilişkisi" konusunu Fatma Demir, "Hz. Muhammed (asm) ve ahsen-i takvim" konusunu ise Dilara Nur Huyut sundu.



Fotoğraf: Şulenur Yıldırım

İNSAN UBUDİYETLE KIYMET KAZANIR

İlk konuşmacı Serpil Öğüt insanın yüksek makamını koruyabilmesi için dua ve şükre sarılması gerektiğini vurguladı. Risale-i Nur’da geçen ifadelerle insanın, kâinat sarayının en faal memuru, kâinatın en büyük ayeti olarak tarif edildiğini hatırlattı. Kur’ân-ı Kerîm’de Tin Suresi’nde geçen “ahsen-i takvîm” kavramının insana işaret ettiğini söyleyen Öğüt, “İnsan, yaratılış itibarıyla hem yükselmeye hem de alçalmaya açık iki yönlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli doğru kullanmakla alâ-yı illiyyîne çıkar, yanlış kullandığı takdirde ise esfeli sâfilîne düşer” dedi. "Ahsen-i takvim makamı, insanın hem sorumluluğunu, hem de değerini ifade eder” diyen Öğüt, bu kıymetli konumun ancak ubudiyetle muhafaza edilebileceğini belirtti. “İnsan, vazifesini ihmal ettiğinde bu makamı da zedeler” dedi.

“İNSANI TANIMAK, RABBİMİZİ TANIMAK VE ANLAMAKTIR

Öğüt, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“İnsanı doğru okumak, kâinatı doğru anlamak ve Allah’a ulaşmak demektir. Bu yüzden insan, hem çözülmesi gereken bir sır, hem de Allah’ın kudretine bir delildir. Ahsen-i takvîm bu sırrın kapısıdır.”

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İNSAN NEDEN HALİFE OLARAK YARATILDI?

İkinci konuşmacı Fatma Demir: "İnsanın halife-i arz oluşu, doğrudan ahsen-i takvim sırrıyla ilişkilidir. Çünkü insan, kendisine verilen akıl, kalp, his ve ruh gibi üstün kabiliyetlerle yaratılmıştır. Bu kabiliyetler sayesinde kâinatı okuyabilir, tefekkür edebilir ve bu idraki ubudiyete dönüştürebilir." şeklinde konuştu.

MUTSUZLUĞUN SEBEBİ: YARATILIŞ GAYESİNİ UNUTMAK

Fatma Demir, günümüz insanının en büyük sorunlarından birinin kendi değerini unutmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Modern insan, teknolojik olarak gelişiyor ama yaratılış gayesini unuttukça mutsuzlaşıyor. Ahsen-i takvimi hatırlamak; yani neden yaratıldığını, neye yönelmesi gerektiğini bilmek, insanı hem dünya hem de ahiret saadetine taşır.”

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Üçüncü ve son konuşmacı olan Dilara Nur Huyut, Peygamber Efendimiz’in (asm) ahlâkını nazara vererek insanın “ahsen-i takvîm” üzere yaratıldığını ve bu kemâle sünnet-i seniyye ile ulaşılabileceğini vurguladı.

“PEYGAMBER EFENDİMİZ (ASM) KEMÂLÂTIN ZİRVESİDİR”

Dilara Nur Huyut, yaptığı konuşmada, insanın en güzel surette yaratıldığını ifade ederek, bu yaratılışın zirve örneğinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olduğuna dikkat çekti. Huyut, “Efendimiz (asm) Allah’ın isim ve sıfatlarının en güzel aynasıdır. O’nun şahsiyeti, insanın ulaşabileceği kemal derecesinin zirvesidir” dedi. Dilara Nur Huyut, konuşmasında Efendimiz’in (asm) bir beşer olarak gönderildiğini vurguladı: “‘O peygamberdi, biz onun gibi olamayız’ deyip kâmil insan olma yolunda çaba sarfetmemek doğru değil. O da bizim gibi bir insandır. Kur’ân bunu açıkça belirtir. Bu nedenle O’nun hayatı, bizim için örnek teşkil eder. Ona uymak insanlığın zirvesine yaklaşmaktır” dedi.

İNSANLIĞIN EN SEÇKİN SIFATLARI ONDA TOPLANDI

Konuşmasında, Peygamberimizin (asm) ahsen-i takvîm vasfını temsil eden beş temel özelliğe dikkat çeken Huyut, bu sıfatların bugün de yaşanabilir olduğunu vurguladı:

- Eminlik: Güvenilirliği hayatında yaşattı.

- Ümit: Zor anlarda bile Allah’a güvenini kaybetmedi.

- Affedicilik: Düşmanlarını bile affederek yüksek ahlâk örneği sundu.

- Doğruluk: Hayatı doğruluğun timsaliydi.

- Adalet: Herkese karşı eşit ve adildi.

SADECE SÖZLERİYLE DEĞİL HAYATIYLA DA KONUŞTU

Peygamberimizin sadece sözleriyle değil, fiilleriyle örnek olduğunu ifade eden Huyut konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“O, insanın ulaşabileceği en yüksek noktayı sadece anlatmadı, yaşadı. Bu yüzden onun sünneti, ulaşılmaz değil uygulanabilir bir modeldir. Bizler de, onun ahlâkını ve sünnetini esas alarak insan-ı kâmil olma yolunda ilerleyebilir, yaratılış gayemize uygun bir hayat sürebiliriz.”

Seminer baştan sona dikkatle takip edildi. Program ayrıca zoom üzerinden canlı yayın olarak da verildi. Böylece çok daha geniş kitlelere ulaşma imkanı buldu.

“İnsanın kemâlât yolculuğu” seminerler dizisinin altıncısı 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 14:30’da, Süleymaniye Yeni Asya Vakfında gerçekleştirilecektir. Moderatörlüğünü Zeynep Özbey Aksoy’un yapacağı “İnsan bir yolcudur” başlıklı programın konuşmacıları ise; Yasemin Yaşar, Hatice Avşar ve Nurbanu Şen olacak.