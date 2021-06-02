Bir milyon üniversiteli işsiz

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin nüfusu, bilhassa genç nüfusunun yumuşak güç olduğunu belirterek, “Ancak bu nüfusu eğitim, barınma, istihdam oluşturma ve tüm bunlar için altyapı çalışması önemlidir. Ülkemizde evlenme yaşı yükselmiş, boşanma sayıları ise evlenme sayılarını geçmiştir. Ülkemizde dört gençten birisinin işsiz olduğu, bir milyon üç yüz bin üniversitelinin işsiz olduğu 700 bin öğretmenin atama beklemesi ise ayrı ve üzücü bir vakıadır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık tarafından Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Karaduman şu soruları yöneltti: Sizi rahatsız etmiyor mu? “Aile Bakanlığı olarak yuva kurmak ve yuvalıları bir arada tutmak adına somut olarak hangi çalışmaları yapmaktasınız? Bekâr gençleri evlenmeye teşvik etmek, evli çiftlerin aile giderlerine yardımcı olmak için bir çalışmanız var mıdır? Bir Aile Bakanı olarak Eğitim, İİBF veya farklı fakültelerden mezun, KYK borcu olan çiftlerin evlenip çocuk sahibi olması için nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yeni doğmuş bir bebeğin sadece bez masrafları aylık ortalama 300 TL’yi bulmaktadır. Bebekli ailelerin temel tüketim ürünü olan ve çoğunlukla ithal ürünlerden olan bebek bezi ve bebek mamasında KDV’yi kaldırmayı düşünüyor musunuz? Ülkenin birçok yerindeki marketlerde bebek mamalarının çalındığını ve birçok defa bebek bezlerini kasada bırakıldığın biliyor musunuz? Bu durum bir Aile Bakanı olan sizi rahatsız etmiyor mu?” Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.