Boğaziçi kayyımla dibe vurdu

Dünyadaki en güvenilir araştırmalarından Times Higher Education (THE) 2022 yani Dünya Üniversiteler Sıralaması açıklandı.

Öğretim, araştırma, bilgi aktarımı, uluslararası görünüm gibi 13 ayrı kriterle, 99 ülkedeki bin 600 üniversite karne aldı. Oxford birinci, Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi ikinci ve Harvard Üniversitesi ise üçüncü oldu. Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre Türkiye bu yıl en iyi 500 üniversite kategorisindeki yerine veda etti. THE 2022 dünya sıralamasında kayyım rektörle birinci yılını dolduran ve protestolar nedeniyle kapısı kelepçelenen Boğaziçi Üniversitesi, bir basamak daha gerileyerek, 601-800 bandından 801-1000 bandına düştü. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında olan Boğaziçi, 7 yıl içinde sıralamada yüzde 100 oranında geriledi. Haber Merkezi

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