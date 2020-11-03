Can Kardeş Kasım sayısı çıktı: Daima eğitim, her yerde eğitim

Can Kardeş, 370. sayısında Eğitim konusunu kapağa taşıyor.

Can Kardeş Dergisi, iki sayıdır dünyayı etkileyen salgın sebebiyle “eğitim” konusunu işliyor. Renkli Düşünceler’de Demirhan Kadıoğlu, “Değerlerimizi Kaybetmeden Değerler Eğitimi” başlıklı yazısında, özellikle eğitimcilere bazı notlar aktarıyor. “Yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik ve vatanseverlik” gibi konuları eğitimcilerin çocuklara anlatması gerektiğini hatırlatıyor.

YERLİ ÇİZGİ ROMAN KAHRAMANLARIMIZ GÜNDEMİN İÇİNDE

Yerli çizgi roman atağını başlatan Can Kardeş’in sevimli kahramanları gündemle ilgili problemlere çözüm sunuyor. Son zamanlarda artan orman yangınına Vız Vız Arı’dan tavsiye... Kahramanımızın bu macerasında, orman yangınlarına dikkat çekiliyor. Yangın çıkaran kötü adama karşı Vız Vız Arı, el birliği ile karşı mücadele başlatıyor. Bakalım başarabilmişler mi? Uçan Çocuk Afrika’daki çocukların dâveti üzerine gittiği köyde, yıllardır susuzluk problemi yaşayan çocukların derdine bakalım nasıl çare arıyor? Süper gücünü faydalı işlere adayan kahramanımız bakalım nasıl bir çözüm buluyor? İkizler’de Salih’in matematik problemini ikiz kardeşi Saliha bir tavsiye ile hallediyor. Nasılmı? Ona bir söz söylüyor. Acaba hangi sözü söylemiş olabilir? Ayşenur Özer’in kaleminden Asya ile zamana yolculuk çizgi serisinde, kahramanımız bu sefer Türkçe dili hakkında çeşitli çalışmaları bulunan Bilim İnsanı Oktay Sinanoğlu’nu ziyaret ediyor. Aralarında geçen sohbeti keyifle okuyacaksınız. Hayreddin Ekmen’in fırçasından Çizgilerle Kıssalar bölümümüzde bir adamın şeytanla olan mücadelesi kaleme alınmış. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

ÇOCUKLAR, AİLEMİZ BİZE DANIŞMALI DİYOR

Arif’in Dünyası’nda Arif okulunu özlüyor. Sınıfta geçirdiği günleri, ders saatlerini ve arkadaşlarını özlemle anıyor. Böylelikle hem sağlığın kıymetini hem de nasıl şükretmemiz gerektiğini öğretiyor. Şimdiki çocuklar farklı... Çocuklar artık ebeveynlerinin kendisine danışılmasını istiyor. Nereden mi biliyoruz bunları? Mikrofon Sende sayfasında Berfin Karakoyun’un sorularını cevaplandıran çocuklar söylüyor bunları... “Kendimizle ilgili alınacak kararlar varsa, ailemiz bize de danışılmalı” diyerek bir anlamda Çocuk Hakları’na vurgu yapıyorlar. Can Kardeş muhabiri Kübra Örnek Korkmaz, sınıf Öğretmeni ve aynı zamanda dergimizin yazarlarından olan Mihriban Sezer ile salgın ve değişen eğitim sistemini üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Sezer, çocukların sisteme daha kolay uyum sağlayabilmesi için yapılması gerekenleri, anne ve babalara düşen görevleri anlatıyor. Mutlaka okunması gereken anekdotlar var. Makas Eller’de Eğlencelik Matematik işlemlerini nasıl eğlence haline getirerek sır veriyor. Bu yöntem, evdeki eğitim sisteminin çocuklara büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz. Mehtap Yükselten’in kaleme aldığı hikâyede, annelerin, evde eğitim gören çocukları için nasıl fedakârca çalıştıklarını hatta, onlara bedava ‘kantinci’ olduklarını mizahî bir üslûpta aktarıyor.

KASIM SAYISININ MUHTEVASI DOLU DOLU

Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu; Sincap! Bu sevimli yaramazın ilginç özelliklerini mutlaka okuyun. Kuyruğu, dişleri ve minicik boyuyla ne marifetler barındırdığını merak ediyor musunuz? Gülümse Çocuk Ekibi’nin hazırladığı Gezgin Zeynep’in Maceraları’nda kahramanımız Güneş ve Yıldızlar’ı ziyaret ediyor. Resfebe’nin Maceraları, Origami, Mizah ve bilmece-bulmaca minik okuyucularını bekliyor. Daha fazlası mı? Tabiî ki, derginiz Can Kardeş’te.