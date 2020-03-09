Cezaevlerinde eğitim merkezleri açılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezleri açılacağını belirterek, “Bu, ülkemiz için, cezaevinde bulunan hükümlü, tutuklu insanımız için önemli bir hizmettir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkân veren “Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü”nü imzaladı. Cezaevinde bulunanların hayata hazırlanmalarının, bir meslek ve zanaat edinerek yeniden hayata kazandırılmalarının kendileri için öncelikli bir konu olduğuna dikkati çeken Gül, cezaların iyileştirici, ceza infaz kurumlarının da rehabilite edici işlevinin ancak eğitim faaliyetleriyle hayat bulabileceğini söyledi. Gül, tutuklu ve hükümlülerin ortaöğretim ve yükseköğrenim haklarının yanı sıra iş ve meslek kursları, sosyal kültürel kurslar, dinî rehberlik hizmetleri, kütüphane çalışmaları gibi iyileştirici faaliyetlerden yararlandıklarını belirterek, “Ceza infaz kurumlarında 2 bini hükümlü, 16 bini tutuklu olmak üzere toplam 58 bin kişiye eğitim imkânı verilmektedir. Yine kurumlarımızda 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 6 bin 373 hükümlü ve tutuklu okuryazarlık eğitiminden yararlanmıştır.” diye konuştu. AA

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