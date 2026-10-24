Samsun Kitap Fuarı başladı

Yeni Asya Neşriyat, Samsun Kitap Fuarı’nda yoğun ilgiyle kitapseverlerle buluştu.

Yeni Asya Neşriyat Samsun Kitap Fuarı’nda

Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları

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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. 9 gün sürecek Kitap Fuarı 1 Kasım’a kadar her gün 09.30-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Birçok tanınmış yazarın katılacağı fuarda, çok sayıda yayınevi, binlerce kitap ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri de yer alıyor.

YENİ ASYA SİZLERİ BEKLİYOR

Yeni Asya Neşriyat Salon-2, Stand 35’de fuardaki yerini aldı. Yeni Asya, Kur’ân-ı Kerîm ve cevşen çeşitleri, Risale-i Nur açıklamalı Kur’ân’ı-ı Kerîm başta olmak üzere Risale-i Nur külliyatı, Bediüzzaman’ın hayatı, çocuk kitapları, gençlik, aile, tarih, eğitim, ilmî, dinî ve içtimaî hayat ile ilgili geniş kitap çeşitliliği ve dergileriyle ilgi görüyor. Ziyaretçilerini bekliyor.

SAMSUN / YENİ ASYA - SEDAT SERAR