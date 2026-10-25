Kendi oyuncağımızı yaptık

Faaliyet Köşesi

Merhaba arkadaşlar, Nevşehir‘deki merkezimizde “Yeniasya Anaokulum” adı ile Cumartesi günleri buluşuyoruz. Derslerimiz, etkinliklerimiz, oyunlarımız ve daha nice eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Çocuklarımızın dört gözle beklediği bu güne her hafta farklı etkinlik yapıyoruz. Bu hafta faaliyet olarak kâğıttan tuzluk yaptık. Adı böyle ama tabiî içinde tuz yok😊 Kâğıttan yaptığımız bu basit etkinlik bizim için çok eğlenceliydi. Çünkü kendi oyuncağımızı kendimiz yaptık Allah’ın izniyle.

Yapılışı:

Kare bir kâğıdın dört köşesini ortasına doğru katlayın, kâğıdı ters çevirip köşelerini yeniden ortada birleştirin. Kâğıdı iki yönden katlayıp açın; sonra parmaklarınızı köşelerdeki ceplere yerleştirerek tuzluğu açıp kapatın. İstediğiniz isim ve sayılarını yazıp boyayabilirsiniz. Bu oyunun amacı, tuzluğun içindeki renkleri ve sayıları seçerek eğlenceli sürprizlerle karşılaşmaktır. Arkadaşınız bir renk seçer; siz tuzluğu o rengin harfleri kadar açıp kapatırsınız, sonra bir sayı seçmesini istersiniz. Seçtiği sayı kadar açıp kapattıktan sonra gösterdiği bölümün altındaki yazıyı okursunuz.