Ben bir tırtılım

Hayvanlar Âlemi

Merhaba çocuklar! Ben küçük bir tırtılım. Kelebek ya da güve olmadan önceki dönemdeyim. Hayata minicik bir yumurtadan başlarım. Yumurtadan çıktığımda büyümek için yapraklarla beslenirim. Derim büyümeme ayak uyduramadığı için zaman zaman onu değiştiririm. Böylece gelişmeye devam ederim.

Yapraklar benim sofram

Güçlü çenemle yaprakları kemirirken aslında gelecekteki büyük değişimim için enerji toplarım. Her tırtılın rengi ve yaşadığı yer farklıdır; çünkü Allah her canlıyı kendine uygun özelliklerle yaratmıştır.

Küçük tırtıldan kanatlı kelebeğe

Büyümem tamamlanınca bir süre dinleneceğim bir evreye geçerim. Kelebek olacak türler pupa hâline gelir; bazı güve tırtıllarıysa ipek gibi ince ipliklerle koza örer. Zamanı gelince içimden kanatlı bir kelebek ya da güve çıkar. Bu değişim, Allah’ın yaratmasındaki ilim ve hikmeti düşündürüyor. Tırtılın büyümesi, vaktini beklemesi ve bambaşka bir canlıya dönüşmesi bize her canlının yaratılışında hayranlık verici bir düzen olduğunu gösteriyor.