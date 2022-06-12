Çocuk işçiliği ahlaki bir mesele

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Çocuk işçiliğinin; küresel, toplumsal, insani ve ahlaki bir mesele” olduğuna dikkat çekildi

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Çocuk işçiliğinin; küresel, toplumsal, insani ve ahlaki bir sorun olduğu gerçeğini unutmamalıyız ve çocuk işçiliğine neden olan temel sorunlara odaklanmalıyız” denildi.

Çocuk işçiliği sorununun bütün dünyada yaşanan küresel bir sorun olduğu vurgulanan açıklamada, “Hemen hemen her ülkede ortaya çıkan bu sorun, toplumsal; insani ve ahlaki sorunları da beraberinde getirmektedir. Nitekim, çocuk işçi sayısı tüm dünyada giderek artmış ve ILO raporlarına göre, 160 milyona ulaşmıştır” denildi.

İşçi olarak çalışmak

Çocukların hayal dünyasının zenginliği, tarımda, sanayide işçi olarak çalışmak değil, parklarda, okullarda, kütüphanelerde çocuk olarak var olmak olduğunu belirtilen açılamada şöyle denildi: “Özellikle gezici mevsimlik tarımda çalışan çocukların çadırlarda yaşamak durumunda olduğunu da göz önünde bulundurursak, yaşam koşullarının da ne kadar zor olduğunu görmekteyiz. Çocuk işçi sorunun çözümüne bu açılardan da bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Yarınlarımız olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeli, onları rahat ettirecek yaşam alanlarını hazırlamak için daha fazla hassasiyet duymalıyız. Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesinin çocuk işçiliğini önlemede kilit bir role sahip olduğunu düşünüyoruz.”

Mülteci çocuklar ucuz işgücü olarak kullanılıyor

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiliği Alt Komisyonu’ndan Avukat Özge Samuk, çalıştırılan mülteci çocuklarla ilgili şunları söyledi: “Nerede ve ne şekilde ihlal edildiği önemli olmaksızın hakkı ihlal edilen her çocuğun sesi olmak zorunda olan bizler söylemek zorundayız ki, Türkiye’de sanayileşme ve ucuz işgücü talebi mülteci çocukların çalıştırılmasında en temel etkidir. Özellikle küçük ölçekli iş yerlerinin giderek artan ekonomik kaygıları, giderlerini karşılayamamaları ve ihtiyaç duyulan işçi maaşlarını karşılayamamaları işverenlerde ucuz iş gücü talebini doğurmaktadır. Şu an Türkiye’de ucuz ve en pratik çalışır algısıyla yüzlerce mülteci çocuk çalıştırılmaktadır. Bu durum onların eğitimden uzak kalmalarına, istismara açık hale gelmelerine, fiziksel, sosyolojik ve psikolojik açıdan birçok travmaya maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir.”

AHMET TERZİ - ANKARA