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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Nasıl bir insan olmalıyım?

Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN
27 Eylül 2026, Pazar
Sor Bakalım

Hiç kendine “Ben nasıl bir insan olmalıyım?” diye sordun mu? İnsan büyüdükçe çevresindeki insanlardan, kitaplardan, okuldan ve yaşadığı olaylardan birçok şey öğrenir. Fakat önemli olan sadece çok şey öğrenmek değil, güzel bir ahlâk ve kişilik kazanmaktır.

GÜZEL ÖRNEKLER BİZE YOL GÖSTERİR

Geçmişimizde insanlara iyilik etmeyi önemseyen pek çok güzel örnek vardır. İslâm medeniyetinde insanlara yardım etmek için vakıflar kurulmuş, ihtiyaç sahipleri gözetilmiş, hatta hayvanların bakımına bile önem verilmiştir. Çünkü Müslümanlar, İslâm’dan aldığı dersle Allah’ın yarattığı her canlıya merhametle davranılması gerektiğini öğrenmişlerdir. Osmanlı döneminde de farklı dinlere mensup insanların kendi inançlarını yaşamalarına imkân tanıyan uygulamalar olmuştur. Medine’de yapılan anlaşma ve Hudeybiye Anlaşması da farklı insanların barış içinde yaşayabileceğini gösteren önemli örneklerdir. Bütün bunlar bize önemli bir şey öğretiyor: “Farklı olmak, birbirimize düşman olmak anlamına gelmez.”

EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ (ASM)

Çocukken gördüğümüz güzel davranışlar bizi de etkiler. Anne ve babamızın dürüstlüğünü, öğretmenimizin adaletini, arkadaşımızın yardımseverliğini gördüğümüzde bunları kendi hayatımızda uygulamayı öğreniriz. Büyüklerin de çocuklara güzel örnek olması gerekir. Peygamber Efendimiz (asm) de güzel ahlâkı yaşayarak insanlara öğretmiştir. O’nun doğruluğu, merhameti, adaleti ve insanlara güzel davranması hepimiz için en güzel örnektir.

HAVALI OLMAK MI İSTİYORSUN?

Unutmayalım can kardeşlerim, güzel bir gelecek, güzel ahlâklı insanlardan oluşur. Sizler de güzel bir geleceğin sağlam taşları olun. Sosyal medyada, ekranlarda ve çevrenizde gördüğünüz her davranışı hemen örnek almayın. Zorbalığı havalı, kırıcı sözleri güçlü olmak sanmayın. Havalı olmak mı istiyorsun? Asıl güç ve herkesi size hayran kalacağı özellikler; dürüst olmak, dost olmak, güzel konuşmak, yardım etmek, şefkatli ve adaletli olmaktır.

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