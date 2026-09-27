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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Benim adım okapi

İrem ÖZDEMİR
27 Eylül 2026, Pazar
Hayvanlar Âlemi

Merhaba Can Kardeşler. Benim adım okapi. İlk bakışta beni görenler, “Bu hayvan ne böyle?” diye şaşırabilir. Çünkü vücudumun ön tarafı ata, bacaklarım ise zebraya benzer. Ama ben ne atım ne de zebrayım! Ben, zürafaların akrabasıyım. 

Çizgilerim ne işe yarar?

Ormanların sessiz sakinlerindenim. Afrika’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sık ormanlarda yaşarım. Uzun ağaçların ve yemyeşil bitkilerin arasında dolaşmayı severim. Özellikle yapraklarla beslenirim. Peki bacaklarımdaki çizgiler ne işe yarıyor? Bu çizgiler sadece güzel görünmek için değil! Ormanda yürürken annemle birbirimizi fark etmemize yardımcı olabilir. Ayrıca vücudumun orman gölgeleri arasında daha kolay fark edilmemesine de yardımcı olur.

Dilim çok uzundur

Bir de benim çok özel bir dilim var. Dilim yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda ve yaprakları dallardan çekip almak için kullanabiliyorum. Üstelik kendi kulaklarımı bile dilimle temizleyebiliyorum!

Sessiz ve dikkatliyim

Sessiz ve sakin görünsem de ormanda olup bitenleri dikkatle takip ederim. Sen de benim gibi çevrendeki güzellikleri fark etmeye ne dersin? Belki bir yaprağın üzerindeki küçücük bir canlıyı, belki de daha önce hiç dikkat etmediğin güzel bir çiçeği keşfedebilirsin.

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