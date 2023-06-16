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16 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Türkiye eğitimde olmak istediği yere çok uzak

16 Haziran 2023, Cuma 00:19
Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye’nin merkez ülke olması, güçlü kalması çok büyük önem arz ediyor ki bu da güçlü bir eğitim sistemiyle mümkün” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, büyük Türkiye’nin, “güçlü, adaletli ve çağdaş” bir eğitim sistemiyle temsil edilebileceğini ifade ederek, “O güç ve adalete ulaşmak ise eğitimde reel politik davranmayı gerektiriyor, güç ve adalete ulaştıktan sonra da eğitim sistemindeki standartları adalete uygun siz belirlersiniz. Türkiye’nin mevcut durumunda övünülecek birçok şey var ama özellikle eğitimde olmak istediği yere göre çok geride olduğunu da belirtmeliyim. Önümüzde uzun bir yol var. Bütün enstrümanların yeniden tanımlandığı bir çağda Türkiye’nin merkez ülke olması, güçlü kalması çok büyük önem arz ediyor ki bu da güçlü bir eğitim sistemiyle mümkün” dedi. 

TÜRKİYE’NİN KULLANAMADIĞI STRATEJİK GÜÇ; EĞİTİM 

“Türkiye’nin Kullanamadığı Stratejik Güç; Eğitim” adlı konferansta konuşan Gürkan Avcı “Türkiye’nin eğitim sisteminin ne ve nasıl olacağı; bölgemizin, Türk ve İslam coğrafyasının ne olacağını belirleyecek. Türkiye’nin; namuslu, insanlık yararına bir bilim ilkesiyle mevcut olumsuz gidişata karşı çıkacak güç ve donanıma sahip özgün ve çağdaş bir eğitim sistemine kavuşması gerekmektedir. Türkiye eğitim temalı yumuşak güç kapasitesiyle bilgiye ulaşmakla, bilgiyi üretmekle, bilgiyi stratejik ürün hâline getirmekle beraber birçok konsolidasyon ve entegrasyon sürecini de kapsayacaktır” diye konuştu. 

TÜRKİYE KOPYACI EĞİTİM POLİTİKALARINDAN KURTULMALIDIR 

Yeni Dünyada yumuşak gücün en proaktif aracının eğitim sistemi ve dil olacağını söyleyen Avcı, “Bugün biz eğitimde her şeyi tek başımıza belirleyecek güce sahip değiliz, ancak yarın şartlar buna uygun hale gelecek. Eğitim gibi en önemli, çok önemli bir konunun doğası gereği denklemde birçok değişkeni hesaba katmak zorundayız. Türkiye’nin kopyacı, dogmatik eğitim sisteminde ısrar etmesi, tercih etmesi bence istikrarsızlığın devamı anlamına gelecektir” dedi.. 

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM SİSTEMİYLE GÜÇLÜ OLABİLİR 

Türkiye’nin eğitim sisteminin, Türkiye’nin AB aday ülkesi, ŞİÖ aday adayı ülkesi, NATO üyesi olmasıyla beraber yönetilemeyeceği ve, değiştirilemez sanıldığını, aksine değiştirilebilir, yönetilebilir olduğunun altını çizen Avcı, “Olasılıklar üzerinden konuşmak çok verimli ve doğru da değil, ancak eğitim sistemi gibi çok önemli bir husus hiçbir dış gücün rekabet alanı olmamalıdır ve aynı zamanda eğitim Türkiye’nin kimlik alanıdır. Türkiye önemli bir ülkedir. Küresel döngüsel afetlerin ve büyük-yoğun krizlerin şafağındaki yeni dünyada Türkiye yeniden büyük ve güçlü olmaya mahkûm ve mecburdur” değerlendirmesinde bulundu. 

TÜRKİYE ÖRNEK A BİR EĞİTİM SİSTEMİYLE BÖLGE BARIŞINA KATKI SUNABİLİR 

Avcı şunları söyledi: “Bölgemizdeki ve yakın-uzak coğrafyamızdaki kardeşlerimizi-komşularımızı yaşadıkları makûs talihlerinden ve sömürü düzeninden kurtarmak için Türkiye’nin büyük bir eğitim cihadı başlatması gerekiyor. Türkiye ancak böylesi büyük bir bilimsel cihat aşkı ile yakın coğrafyasını aydınlığa çıkarabilir ve bölge barışına ve kardeşliğe kadim katkılarını sunabilir. Bunun için Türkiye’de ilkeli ve farkındalığı yüksek bir milli eğitim iradesinin güçlenmesi gerekiyor. Yani Sayın Yusuf Tekin’e büyük ve önemli sorumluluklar ve görevler düşüyor. Böyle bir milli eğitimin olduğu Türkiye’nin Arge yatırımları, 25 yıllık bir planlama, özgün bir ekonomik sistem, devlet girişimciliği ve işletmeciliği konularında esaslı bir zihin sıçramasına ihtiyacı vardır.” 

TORPİL VE ADALETSİZLİK EĞİTİMDEN SÖKÜP ATILMALIDIR 

Avcı, eğitim yöneticiliğinde, görevde yükselmelerde tamamen adalet, eşitlik, liyakat ve ehliyet kriterlerine geçilmeli; parti, sendika ayrımı ve torpile son verilmesi gerektiğini ifad ederek, terfilerde yapılan adaletsizliklerin eğitimde iş verimi ve iş barışını bozduğunu, motivasyonu kırdığını ifade etti.

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