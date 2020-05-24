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Doç. Dr. Yakışık'ı çok duygulandıran ödev

24 Mayıs 2020, Pazar 23:55
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde öğrenim gören bir öğrencinin bilgisayarı olmadığı için el yazısıyla yaptığı ödev ve kapağına çizdiği üniversite logosu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Yakışık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerine seçmeli bir ders için kitap okumalarını ve okudukları kitabın özetini arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedi.

Kitapları okuyarak özetini çıkaran öğrenciler bilgisayar üzerinden ödevlerini öğretim üyesine mail olarak gönderdi.

Dersi alan 5 öğrencinin ödevini elle yazdığını ve içlerinden birinin de ödev kapağına üniversite logosunu çizdiğini gören Yakışık, ödev kapağının fotoğrafını, "Ödev olarak verdiğim Emre Alkin hocanın 173 sayfalık kitabını, 14 sayfa özetleyip, bilgisayarı olmadığı için el yazısıyla yazıp, üniversitemizin logosunu da el becerileriyle çizip kapak yapan ve telefonundan tarayıp mail olarak gönderen öğrencimin emeği karşısında eğilirim." notuyla sosyal medyada paylaştı.

Çok sayıda beğeni alan paylaşım sonucu yurt içi ve dışından birçok kişi, öğrencilerin bilgisayar ihtiyacını karşılamak için Doç. Dr. Yakışık ile irtibata geçti.

"İçlerinden bir ödev beni çok duygulandırdı"

Doç. Dr. Harun Yakışık, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında eğitime devam ettiklerini belirtti.

Öğrencilerine dönem ödevi kapsamında kitap okuyarak özetini çıkarmalarını istediğini ifade eden Yakışık, "Ödevlerini bitirip mail ortamında dönüş yapan öğrencilerden gelen 5 ödevin el yazısıyla yazıldığını ve cep telefonuyla resim olarak iletildiğini gördüm. Daha sonra öğrenciler benimle iletişime geçerek 'Hocam lütfen kabul edin, bilgisayarımız yok, hiçbir teknik imkanımız yok, ancak bu şekilde yapabildik' dediler. İçlerinden bir ödev beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Kendisini etkileyen durumu sosyal medyada paylaştığını dile getiren Yakışık, şöyle devam etti:

"Öğrencim ödevine kapak hazırlamış, kapağına üniversitemizin logosunu da çizmiş. Hatta öyle çizmiş ki normal milimetrik orijinaline yakın bir şekilde çizmiş. 173 sayfalık kitabı 14 sayfada özetlemiş. Baştan sona okudum, gerçekten mükemmel bir özetleme yapmış. Kitabın yazarı Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Emre Alkin hocamız da çok memnun oldu. Hatta kendisine de gönderdim. Güzel geri dönüşler aldım."

"İnsanlarımızın eğitime destek vermeye hazır"

Sosyal medyadaki paylaşım sonrası öğrencilerin bilgisayar ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin kendisi ile irtibat kurduğunu aktaran Yakışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika, Kuveyt, Kolombiya, iş dünyasından, pilotlardan, bazı üniversitelerin araştırma görevlileri ve hatta okuyan öğrenciler benimle irtibata geçerek bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirttiler. Öğrencilerin iletişim ve adres bilgilerini vermeye özen gösterdim. Bilgisayara ihtiyacı olan öğrencilerimin bilgisayarlarının en kısa sürede adreslerine teslim edileceğini ümit ediyorum. Bu süreçte akademik dünyanın sadece okumak yazmak olmadığı, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle el uzatmak ve öğrencilerle köprüler kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Bu paylaşım sonrası insanlarımızın eğitime ne kadar destek vermeye hazır olduğunu da gördüm."

AA

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