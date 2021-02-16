Doğan Cüceloğlu vefat etti

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu.

Cüceloğlu'nun Akatlar Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulunması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ve savcılık ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Haberin duyulmasının ardından Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eve gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Savcılık incelemesinin ardından Cüceloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcı ve adli tıp yetkilileri, incelemelerinin ardından evden ayrıldı.

Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyetin açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında, Doğan Cüceloğlu'nun yaşamını yitirdiği bilgisi üzerine Beşiktaş Akatlar Mahallesindeki evinde inceleme yapıldığı kaydedildi.

Yapılan araştırmada, Cüceloğlu'nun evine haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısın binaya geldikten sonra 2 defa zile bastığını, kapıyı açan kimse olmadığını, eve girdiğinde şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini söylediği belirtilen açıklamada, Cüceloğlu'nun kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğunun anlaşıldığı, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Öz geçmişi

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi ve kişisel gelişim alanında yazdığı eserleri, çalışmaları ve verdiği seminerlerle hatırlanıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak 1938'de dünyaya gelen Cüceloğlu, 10 yaşındayken annesi vefat etti.

Silifke'de ortaokulu tamamladıktan sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde eğitimine devam eden Cüceloğlu, Kırklareli Lisesinden mezun oldu.

Lise öğretmeni Cahit Okurer'in yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne kaydolan Cüceloğlu, mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesinde doktora yaptı.

Doktora yaparken yine doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da doğmuş büyümüş Emily ile tanışan ve evlenen Cüceloğlu'nun 11 yıl süren evliliğinden Ayşen, Elif ve Timur adlarında 3 çocuğu oldu.

Kendi tabiriyle "Silifke'de büyürken çevresinde gördüğü evlilik, koca ve baba modelleriyle Kaliforniya'da büyümüş feminist bir Amerikalı kıza kocalık yapmaya çalışan" Cüceloğlu, çocuklarından ayrı yaşadığı 4 yılın ardından yaşadığı değişim sürecinde ilk kitabı "İnsan İnsana"yı kaleme aldı.

Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesinde çalışan iletişim psikolojisi uzmanı, Fulbright bursuyla Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı.

Prof. Dr. Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'nin Fullerton şehrindeki California Eyalet Üniversitesinde görev yaptı.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmaya devam eden usta yazar, konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına katıldı.

Yazdığı çok sayıda kitap bulunan Cüceloğlu, 1996'dan bu yana Türkiye'de öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş adamlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kitapları da çok sayıda baskısıyla okuyucuya ulaşan usta yazarın "gözyaşı ve kahkaha dolu hayat öyküsünü" anlattığı söyleşilerden Canan Dila tarafından hazırlanan "İnsanı Ararken" adlı çalışma da ilgi gördü.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"

Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "Kitaplarından ve etkili konuşmalarından her zaman istifade ettiğimiz kıymetli hocamız Doğan Cüceloğlu vefat etti. Eserleriyle hepimiz için faydalı olmaya devam edecektir. Allah rahmet etsin." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli bilim insanımız Doğan Cüceloğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, kendini insanlara adamış, bu kubbede hoş bir sada bırakmayı en güzeliyle ifa etmiş bir değerimizdir. Ardında bıraktığı sevgi ve irfan yolu, herkese ilham olmaya devam edecek. Onu her daim çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Prof. Dr. Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle yapılan paylaşımda da "Bilimsel makaleleri, kitapları ve verdiği eşsiz seminerlerle Türk halkının gönlünde özel bir yer edinen değerli psikolog Doğan Cüceloğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca, "Annen yok, kimsen yok.' Ünlü psikoloğumuz Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlatırken bu cümleyi kullanırdı. Bugün, hayatına dokunduğu insanları üzecek bir haber aldık: Hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Canım abim, hocam, bana, öğretmenlerime ve yetiştirdiğin binlerce öğrenciye desteğinle ışık oldun. Mütevazılığınla, yaşam sevincinle, eserlerinle bize büyük miras bıraktın ama ben seni çok özleyeceğim. Türkiye'nin başı sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Maarif, iletişim ve psikoloji alanlarının duayeni Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun ani ölümü hepimizi derinden sarstı. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Güzel insan, değerli hoca, velut düşünür ve yazar Doğan Cüceloğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ölümünü, ruhunun gözyaşlarıyla anlattığı annesinin yanına gitti. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik ise "Gerçek insan olma yolunun yolcusu ve dervişi gibi yaşadı Doğan Cüceloğlu. İnsan olma yolculuğunda hep iyiliğe çağırdığına şahidiz. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.