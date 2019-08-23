Eğitim özele havale

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, Türkiye’de 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 54 bin 732 resmî, 13 bin 679 özel okul öğretim faaliyetlerine katıldı.

2003’te özel okulların resmî okullara oranı yüzde 2 iken, 2019’a gelindiğinde bu oran yüzde 25’e yükseldi. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 1 iken, geçen 17 yıl içinde 8 kat artarak yüzde 8,2’ye ulaştı. MEB İdarî Faaliyet Raporu’na göre, özel ilkokul oranı 2018’de yüzde 5.47 iken, 2019 hedefi yüzde 6; özel ortaokul oranı yüzde 6.20 iken, 2019 hedefi yüzde 7 oldu. Eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrasında özel okulöncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci sayısı yüzde 53 artışla 236 bin 355’e, özel ilkokullarda öğrenci sayısı yüzde 40 artışla 233 bin 740’a, özel ortaokulda öğrenci sayısı yüzde 96 artışla 321 bin 779’a ve özel liselerde okuyan öğrenci sayısı yüzde 305 artışla 559 bin 838’e yükseldi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de özel okula devam eden öğrenci sayısının 1,5 milyonu aşması bekleniyor.

‘Kamusal eğitim yok ediliyor’

Cumhuriyet’in haberine göre, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “İktidar ve özelde MEB açıkça kamusal eğitimi yok etmeye devam etmektedir. OECD ülkeleri ile kıyaslanamayacak bir oranda eğitimde özelleştirme süreci 24 Haziran seçimleri sonrası hızlandırılmıştır. Yoksul aile çocukları ya örgün eğitim dışına çıkarılmakta, ya da meslek liseleri ve meslekî eğitim kurumlarında okumaya sınav sistemi değişiklikleri ile mecbur bırakılmakta, sermaye için ucuz iş gücü olarak görülmektedir. Hükümet ve özelde MEB açıkça suç işlemektedir” değerlendirmesini yaptı.