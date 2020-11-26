Eğitimde ‘yapay zeka’ dönemi

Etgi Grup Genel Müdürü Bilgin Yazar yapay zeka araçlarının gelecekte uzaktan eğitimin önemini daha da arttıracağını, hatta en önemli eğitim verme şekillerinden biri olacağını söyledi.

Etgi Grup Genel Müdürü Bilgin Yazar, yapay zekâ kullanımının birçok alan gibi uzaktan eğitim araçlarını da etkileyeceğini belirterek, “Kullanıcıları ile daha fazla etkileşim kurulabilecek sınıflar, herkesin eğitimi ile eşit şekilde ilgilenecek yapay zekâ araçları, eğitimde herkese eşit fırsatı da sunacak.” dedi. Yazar, uzaktan eğitim yöntemlerinde öğrencilerin imkânlarının daha fazla olduğunu söyleyerek “Öğrenciler derslerde anlatılanları istedikleri kadar tekrar edebilecekleri gibi etkileşim konusunda daha fazla imkâna sahipler. Günümüzde genç neslin teknolojiye yakınlığı da burada bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, eğitim verenler öğrencilerinin gelişimi onlar hakkında elde ettikleri istatistiki verilerle daha doğru bir şekilde takip edebilir, verileri yorumlayarak içeriklerini özelleştirebilir” ifadelerini kullandı.

“Hayatımız yeniden şekilleniyor”

Yapay zekâ kullanımının uzaktan eğitim araçlarını da etkileyeceğine dikkati çeken Yazar, şunları kaydetti: “Bu tür araçların yavaş yavaş kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiren asistanlar, seviyelerine göre içerikler yönlendiren, dönemsel olarak seviye tesbiti yapan ve kullanıcısıyla daha fazla etkileşim kuracak sistemler hayatımıza girecek. Sağladığı avantajlar nedeniyle gelecekte uzaktan eğitimin öneminin daha da arttıracağını, hatta en önemli eğitim verme şekillerinden biri olacağını düşünüyorum. Bu durum eğitim içeriklerinin kalitesine de yansıyacak. Kullanıcıları ile daha fazla etkileşim kurulabilecek sınıflar, herkesin eğitimi ile eşit şekilde ilgilenecek yapay zekâ araçları, eğitimde herkese eşit fırsatı da sunacak” Yazar, dijital dönüşümün öncelikli bileşenlerinden biri olan online iletişimin, tüm dünyada eğitim ve çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini belirterek, “Genç nüfusumuzla teknoloji kullanımına hızlı uyum sağlayabiliyoruz. Bunu birçok teknolojinin ülkemizde ilgili sektörlere hızlıca entegre olmasından da gözlemleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

