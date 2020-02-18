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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Elazığ'daki öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacak

18 Şubat 2020, Salı 12:12
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacağını duyurdu.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketinin ardından tesislerini depremzedelerin hizmetine açan Gençlik ve Spor Bakanlığından bu kez üniversite öğrencilerine yönelik bir adım geldi. 

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "Yaşanan deprem felaketinden dolayı yarıyıl tatili uzatılan Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizden şubat ayı yurt ücreti alınmayacaktır. Bu karar öncesinde yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin paraları ise iade edilecektir." paylaşımını yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi haricinde sömestir tatili 24 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

AA

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