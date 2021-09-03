En son okullar kapanmalı

MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgınına değinirken “Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.” dedi.

Özer, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF gibi uluslar arası kuruluşların eğitimin kesintisiz olarak yüz yüze devam etmesinin hayatî önem taşıdığını ifade ettiğini hatırlatarak uzaktan eğitimin ne kadar başarılı olursa olsun asla yüz yüze eğitimin yerine geçemeyeceğini, yerine ikame edilemeyeceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Özer, 6 Eylül itibarıyla da okulların kapılarının bütün kademeler ve sınıf seviyelerinde hafta 5 gün öğrencilere açılacağını hatırlatarak “Okullarımızın bir daha hiç kapanmaması ve eğitimin kesintiye uğramaması için tüm velilerimizi, öğretmenlerimizi, yardımcı destek personelimize ve idarî personelimize bir kez daha çağrı yapmak isterim. Lütfen Sağlık Bakanlığı ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı olarak belirlemiş olduğumuz kurallara harfiyen uyalım. Bu kurallara riayet edelim ki bir daha okullarımız kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın. Son söz olarak da bir kez daha vurgulamak istiyorum, okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.” diye konuştu.