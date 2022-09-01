Erasmus’a giden dönmüyor

Öğrenci değişim projesi Erasmus başta olmak üzere, Türkiye’den eğitim ve staj amaçlı yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin birçoğunun geri dönmediği ortaya çıktı.

81 il milli eğitim müdürüne resmi yazı gönderilirken, bakanlık ‘alarm’ durumuna geçti.AB’nin en prestijli öğrenci değişim projesi Erasmus başta olmak üzere, Türkiye’den eğitim ve staj amaçlı yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası projeleri yarıda terk edip, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine iltica ettiği ortaya çıktı.

Dışişleri uyardı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, “Erasmus Programı ve Staj Programları” konulu resmi bir yazıyla, proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyardı. MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bu uyarılar üzerine, 81 il milli eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.