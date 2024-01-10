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10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

10 Ocak 2024, Çarşamba
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Tekirdağ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın il merkezi ile Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan ve Eceabat ilçelerinde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime 1 gün süreyle Üniversite Senatosunca ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bölüm ve programların, ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programının, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edileceği kaydedildi.

AA

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