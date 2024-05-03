Can Kardeş Mayıs Sayısı Çıktı! - Can Kardeş yeryüzü bayramını hatırlatıyor

44 yıllık Can Kardeş Dergisi 412’inci sayısıyla okurlarıyla bir araya geliyor.

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Mayıs ayı, ilkbaharın geldiği, sıcak havaların kendini gösterdiği, çiçeklerin açtığı aylardan biri olarak bilinir. Mevsimine göre beslenmeye özen gösterenler için, Mayıs ayında Pazar tezgâhında yerini alan meyve ve sebzeler adeta Rahmani bir sofra ile donatılır.

İsmail Tezer’in kaleme aldığı Arif’in Dünyası’nda “bahar bayramı”na dikkat çekiliyor. Makas Eller sayfasında, “Bahar Geldi, Kelebekler konsun, çiçekler açsın” başlığı ile “Bahar Dalları” etkinliğine davet ediyor okurlarını. Haydi eller makasa!

HANGİ ANNELER GÜNÜ?

Bu sayıda tüketim sektörünün bize dayattığı Anneler Günü imajı ile ilgili İnci Karaman’ın bir yazısı yer alıyor. Peki, Peygamberimiz Efendimiz’in (a.s.m.) iki annesinin kimler olduğunu biliyor musunuz? Bu sorunun cevabını derginizde bulacaksınız. Mehtap Yükselten ablamız Hz. Musa döneminde yaşayan çok zengin bir adam olan Karun’un ibretli kıssasını anlatırken, minik yazarımız Lemanur Yükselten “Bir Fikrim Var”da nasıl ders çalışacağının tüyolarını vermekle birlikte “Nasıl Başarılı Olabilirim”in cevabını da veriyor.

OKYANUSTA BİR DENİZ KOYUNU

Hayvanlar Alemi’nde sümüklüböcek familyasından Deniz Koyunu’nun sırlı dünyasını kaleme aldık. Peki, geleceğini düşünen hayvan kim olabilir? İşte bu sorunun cevabını “Tefekkür” sayfamızda bulacaksınız. Mutlaka okuyun. Masal sayfamızda “Penguenin gördüğü canavar” başlıklı yazıda, acaba “canavar” kim olabilir? Merak edenler derginizin sayfalarını hemen çevirebilir. Ne Haber sayfamızda 18-24 Mayıs Müzeler Haftası’na dikkat çekiliyor. Genç Yazar ve Çizerler, Origami, Faaliyet Sayfası, Kelime Dağarcığı, Esmaül Hüsna, Bilmece-Bulmaca sayfalarımız sizi bekliyor. Aynı zamanda çizgi sayfalarımız; Vız Vız Arı, Münevver Teyze, Mizah ve Çizgilerle Kıssalar konu başlıklarıyla merak uyandırıyor. Derginiz Can Kardeş dopdolu, takipte kalın.

İREM ÖZDEMİR - İSTANBUL