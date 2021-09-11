"Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ek atama başvurularının 2020 ve 2021 KPSS sonuçlarına göre yapılacağı açıklamasının huzursuzluk oluşturduğunu bildirerek, aslında 2021 KPSS sonuçları açıklanmadan ek atama beklentisini karşılayacak şekilde 15 bin öğretmen atama sürecinin başlatılmasının doğru olacağını kaydetti.

15 bin öğretmen atamasının, 2020 ve 2021 KPSS sonuçlarına göre yapılmasının hem hukuki sorunlar doğuracağına hem de bu her iki yıl sınava girmiş atama bekleyen öğretmenlerin mağduriyetine yol açacağına dikkat çeken Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“15 bin öğretmen atama duyurusu ek atama bekleyen genç meslektaşlarımız heyecanlanmıştı. Ancak başvuruların 2020 ve 2021 KPSS’ye göre yapılacağı açıklaması huzursuzluk oluşturdu. Bilahare ise 2021 KPSS sonuçlarına göre de en az 40 bin yeni atama süreci başlatılmalıydı” diye konuştu.