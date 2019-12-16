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16 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İlk 500’e giren üniversitemiz yok

16 Aralık 2019, Pazartesi
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesinin sıralandığı listede Türkiye’den 82 üniversite yer aldı.

URAP’ın internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak “2019-2020 URAP Dünya Sıralaması”nda akademik performansı en yüksek 2 bin 500 üniversiteye yer verildi. Dünya sıralamasında, makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek yüzde 75’lik dilime giren dergilerdeki makaleler dikkate alındı. Sıralamada, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına Türkiye’den 82 üniversite girdi. İlk sıraya 389 üniversite ile Çin yerleşirken, ABD 352 üniversite ile ikinci, Japonya 141 üniversite ile üçüncü oldu. Listede, 137 üniversitesi bulunan Hindistan 4’üncü, 105 üniversitesi bulunan İngiltere 5’inci sırada yer aldı. Türkiye ise 82 üniversite ile İngiltere’nin ardından 6’ncı sıraya yerleşti. Türkiye’de son yıllarda yayımlanan makalelerin, etki değeri düşük dergilere kayması dolayısıyla 2019-2020 URAP Dünya Sıralaması’nda ilk 100’e ve ilk 500’e girebilen Türk üniversitesi olmadı. Hacettepe Üniversitesinin 534’üncü sırada yer aldığı listede, İstanbul Üniversitesi 582’nci, İstanbul Teknik Üniversitesi 698’inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 706’ncı, Ankara Üniversitesi 787’nci oldu.

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