Ülkemizde en sık değişime uğrayan sistemlerden biri olan eğitim sisteminde yine yeni bir modele geçiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılacak yenilikleri açıkladı. Bakan, öncelikli olarak şu andaki eğitim sisteminin geleneksel bir yapıya sahip olduğunu ve lise eğitimi ile ekonominin gereksinimlerini ilişkilendirmeleri gerektiğini söyledi. Selçuk’a göre ilk olarak öğretmenlerin eğitilmesi gerekiyor. Bu nedenle de asgari 1 yıllık eğitimler planlanıyor. Bakan Selçuk, “Eğitim ekonomi ile nasıl uyum sağlar? Eğitim demokrasiye nasıl hizmet eder? Eğitim şu anki veriye göre değil, gelecek tasarımını nasıl yapar? Bu soruları soruyoruz” ifadesini kullanırken, yeni sistem için farklı bölgelerden, farklı türlerde liselerde okuyan 100’den fazla öğrenci ile çalıştıklarını, öğretmenler ile bölge çalışmaları yaptıklarını, uzmanlar ile değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca 10. sınıftaki alan seçme ve uzmanlaşma süreci de 11. sınıfa taşınacak. İlk ve ortaokul sistemi de değişecek ve mevcut durumda iyileştirilmeye gidilecek. Hürriyet’in haberine göre, Ziya Selçuk ayrıca okulların profillerini çıkardıklarını ve bu profillere göre okulların zayıf oldukları alanlarda desteklenmelerini sağlayacak sistemler üzerinde çalıştıklarını da söyledi.