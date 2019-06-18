İlkokula başlama yaşı 69 ay oluyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifiyle ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını bildirdi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis’e sundukları kanun teklifinin detaylarını gazetecilerle paylaştı. Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 19 maddeden oluştuğunu söyleyen Muş, düzenlemeyle ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını bildirdi. Hem ortaöğretim hem de yükseköğrenim yurtlarına ilişkin tüm izinlerin, Millî Eğitim Bakanlığınca verildiğini hatırlatan Muş, “Yükseköğrenimle ilgili yurtların izinlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vermesini teklif ediyoruz. Çünkü Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili kurumu haline geldi” diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmene tayin hakkı

Muş, organize sanayi bölgelerinde gerçek ve tüzel kişilerin, özel meslekî eğitim merkezleri açabilmesi için düzenleme yapılacağını dile getirdi. Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği düzenlemeyi de hayata geçireceklerini vurgulayan Muş, şöyle devam etti: “Sözleşmeli öğretmenler görev aldıklarında 4 yıl sözleşmeli, artı 2 yıl da 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu sürenin 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz dolayısıyla 3 yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Bu düzenlemeye Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.”

Eğitimde deneme yanılma yöntemi olmaz

Gazete Duvar’ın haberine göre AKP tarafından getirilen yeni düzenlemeyi değerlendiren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ilk olarak 4+4+4 sürecini hatırlattı. Kaya, “4+4+4 ortaya çıktığında CHP olarak biz parlamentoda çok güçlü bir direniş göstermiştik. Milletvekili arkadaşlarımız bu yaşla ilgili tesbitleri komisyonda yaptığında öldürülesiye dayak yiyorlardı. Kızılay meydanında öğretmenler yerlerde sürüklendi, coplandı, biber gazı sıkıldı. Biz o gün ‘Çocukların eğitime başlama yaşı sizin söylediğiniz gibi olamaz’ sözleriyle haykırmıştık” dedi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Okula başlama yaşının tüm eğitimcilerin ve uzmanların da belirttiği gibi 72 ay olması gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet ve Kalkınma Partisi eğitimi ve eğitimcilerin sorunlarını anlamak, algılamak ve çözmek yerine eğitim sistemiyle oynuyorlar ve bunu rejimi değiştirmek için yapıyorlar. ‘Ben yaptım oldu’ mantığının bir kez daha çürüdüğü ortaya çıktı. Eğitimde deneme yanılma yöntemi olmaz. Vatan toprağını işgal etmekle insan beynini işgal etmek arasında hiçbir fark yoktur.”