İyi meslek yoktur, meslekte iyi olmak vardır

Eğitim uzmanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) kapsamında 20 Ağustos’a kadar yapılabilecek tercihlerde üniversite adaylarının, okumak istedikleri bölüme ve sunduğu imkânlara göre üniversite seçmeleri, tercih yaparken de puanı değil sıralamayı dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, bireyin öğrenim göreceği bölüm ve üniversitenin, kariyer gelişiminin yanı sıra sosyal gelişiminde, kimlik gelişiminde ve kendi potansiyelini ortaya koyma olanaklarına ulaşmasında önemli bir role sahip olduğunu anlattı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Aydın da tercih döneminin adaylar için kritik bir önem taşıdığını söyleyerek şu değerlendirmede bulundu: “Belirli bir mesleğin öncelenmesi kadar, adayın ne istediği, hangi mesleğin bilişsel düzeyine, ilgilerine ve meraklarına da hitap ettiği daha önemli görünmektedir. Nihayetinde ‘iyi meslek’ yoktur, ‘bir meslekte iyi olmak’ vardır. Hayatın büyük bir bölümünün geçirileceği süre dikkate alındığında, bugün alınan kararın ve tercihin ne ölçüde önemli olduğu açıktır. Kusursuz düzeyde eğitim almak ve parlak mesleklere yönelmek elbette adaylar için olmazsa olmazdır. Diğer yandan mutlu ve doyumlu bir hayat yaşamak için adayın kendi potansiyeline ve ilgilerine uygun bir meslek seçimi, hayat boyu sürecek bir mutluluğun da temel değişkenlerinden biridir.”