KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi.
KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından bugün saat 10.15'te başlayan işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı.
Adaylara, çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.
KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.
Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.
AA