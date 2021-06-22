KYK borçluları 5.5 milyonu geçti

Üniversite öğrenimi sırasında Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kerdi alan ancak iş hayatına atılamadıklarından borçlarını ödeyemeyen milyonlarca genç mağdur durumda. KYK Borçluları Haraketi adıyla örgütlenen gençlerin talebi borçların silinmesi.

Hareketin sözcülerinden Merve Bektaş, Independent Türkçe’nin sorularını cevapladı. Beştaş, “Bizim hesaplamalarımıza göre 5,5 milyon KYK borçlusu var. Defalarca çeşitli bakanlıklara sormuş olmamıza rağmen sorularımızla ilgili net cevaplar alamadık. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘toplam borçlu sorusunu bizim alanımız değil’ diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na attı. Aylar sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5,5 milyar liralık toplam borç tutarı açıklandı. Biz hareket olarak tutarın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Hapse giren arkadaşımız yok ancak 300 bin kişinin icraya verildiğini biliyoruz ve çeşitli işlerde çalışarak ufak tefek maaşlar alan çok fazla borçlunun maaşının bir kısmına e-haciz uygulanmakta” dedi.